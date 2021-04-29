В США выпускают тысячи генетически модифицированных комаров

К настоящему времени по всему миру выпущено более миллиарда генетически модифицированных особей, что повсеместно приводило к резкому сокращению популяции. В Бразилии эта тенденция наблюдалась на протяжении 18 месяцев, и хотя затем численность комаров восстановилась – технология считается удачной. Выпуск комаров такого типа не наносит никакого вреда окружающей среде, они не токсичны и не опасны для других представителей фауны, и, наконец, сами они, как и любые самцы Aedes aegypti, не кусаются. Таким образом, «внедрять» их в естественные популяции можно с любой частотой.

Каждый раз, когда производится такой выпуск, проводится всесторонний анализ ситуации – в том числе собираются данные с необработанных «контрольных участков». Все это позволяет лучше понимать механизм действия технологии.

Узнайте о другом способе уменьшить популяцию комаров: при помощи бактериального заражения.