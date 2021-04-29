В США выпускают тысячи генетически модифицированных комаров

Во Флориде временно стало больше комаров: с конца апреля насекомых сбрасывают с вертолета над выбранными местами. Эксперимент продлится три месяца, и каждую неделю будет выпускаться около 12 000 особей. В результате этого, как ни странно, общая популяция насекомых должна сократиться.
Комары Aedes aegypti являются переносчиком лихорадки денге, чикунгуньи, желтой лихорадки, вируса Зика и некоторых других заболеваний. Британская компания Oxitec запатентовала собственную технологию по борьбе с ними в начале 2000-х: ученые добавили в ДНК самцов Aedes aegypti доминантный летальный ген. У самок, спарившихся с ними, на свет появляется нежизнеспособное потомство, и в перспективе численность комаров сокращается.
К настоящему времени по всему миру выпущено более миллиарда генетически модифицированных особей, что повсеместно приводило к резкому сокращению популяции. В Бразилии эта тенденция наблюдалась на протяжении 18 месяцев, и хотя затем численность комаров восстановилась – технология считается удачной. Выпуск комаров такого типа не наносит никакого вреда окружающей среде, они не токсичны и не опасны для других представителей фауны, и, наконец, сами они, как и любые самцы Aedes aegypti, не кусаются. Таким образом, «внедрять» их в естественные популяции можно с любой частотой.
Каждый раз, когда производится такой выпуск, проводится всесторонний анализ ситуации – в том числе собираются данные с необработанных «контрольных участков». Все это позволяет лучше понимать механизм действия технологии.
Узнайте о другом способе уменьшить популяцию комаров: при помощи бактериального заражения.