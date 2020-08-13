В Тасмании есть муравьи, от укусов которых умирают чаще, чем от укусов пауков, змей, ос и акул вместе взятых

Яд обитающих в Австралии чёрных муравьев-бульдогов (Myrmecia pilosula) является одним из самых мощных среди других насекомых. Как правило, после укуса этого муравья место, в которое попал яд, сильно опухает и краснеет, и вскоре на коже появляются пузыри. У человека начинается лихорадка, частота сердечных сокращений увеличивается, а кровяное давление быстро падает. У людей с аллергией на этот яд укус вызывает анафилактический шок. И несмотря на то, что таких людей немного, в Тасмании от укусов черных муравьев-бульдогов погибает больше людей, чем от укусов пауков, змей, ос и акул, вместе взятых.

Эти достаточно крупные муравьи с массивными мандибулами зачастую передвигаются по земле прыжками. Они территориальные насекомые, и бои среди черных муравьев-бульдогов из разных или даже одной колоний не редкость. Обычно их муравейники скрыты под камнями или представляют собой насыпь высотой от 20 до 60 см.

Как и многие виды муравьев-бульдогов, эти муравьи хоть и живут в колониях, но охотятся поодиночке. Их жертвами обычно становятся другие насекомые. Чёрные муравьи-бульдоги — умелые хищники с отличным зрением и без труда способны справиться даже с осой.

Посмотрите, как доисторический адский муравей, застрявший в янтаре, мучает свою жертву уже 99 миллионов лет.