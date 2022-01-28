В Уганде нашли насекомых с необычными гениталиями

Ученый из Университета Англии Раскин (ARU) обнаружил новый вид, принадлежащий к группе настолько редких насекомых, что его ближайшего родственника в последний раз видели более полувека назад.

Доктор Элвин Хелден обнаружил новый вид цикадки, которую он назвал Phlogis kibalensis, во время полевой работы со студентами в тропических лесах национального парка Кибале на западе Уганды.

Новый вид цикадок отличается характерным металлическим блеском, ямчатым телом и необычными репродуктивными органами самцов уникальной формы – листовидной. Самцы цикадок вообще отличаются завидным разнообразием в форме гениталий – на это влияет множество разных факторов жизни насекомых.

До этого нового открытия последнее зарегистрированное наблюдение цикадки из редкого рода Phlogis случилось в Центральноафриканской Республике в 1969 году.

Цикадки тесно связаны с цикадами, но они намного меньше по размерам. Длина самца Phlogis kibalensis составляет всего 6,5 мм. Цикадки питаются в основном соком растений, высасываемым непосредственно из флоэмы. В свою очередь, на них охотятся разные беспозвоночные, в том числе пауки, жуки и осы-паразиты, а также птицы.