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Насекомые

В Уганде нашли насекомых с необычными гениталиями

National Geographic Россия
28 января 2022
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Фото: Anglia Ruskin University
Ближайших родственников этих цикадок в последний раз видели более полувека назад.

Ученый из Университета Англии Раскин (ARU) обнаружил новый вид, принадлежащий к группе настолько редких насекомых, что его ближайшего родственника в последний раз видели более полувека назад.

Доктор Элвин Хелден обнаружил новый вид цикадки, которую он назвал Phlogis kibalensis, во время полевой работы со студентами в тропических лесах национального парка Кибале на западе Уганды.

Новый вид цикадок отличается характерным металлическим блеском, ямчатым телом и необычными репродуктивными органами самцов уникальной формы – листовидной. Самцы цикадок вообще отличаются завидным разнообразием в форме гениталий – на это влияет множество разных факторов жизни насекомых.

До этого нового открытия последнее зарегистрированное наблюдение цикадки из редкого рода Phlogis случилось в Центральноафриканской Республике в 1969 году.

Цикадки тесно связаны с цикадами, но они намного меньше по размерам. Длина самца Phlogis kibalensis составляет всего 6,5 мм. Цикадки питаются в основном соком растений, высасываемым непосредственно из флоэмы. В свою очередь, на них охотятся разные беспозвоночные, в том числе пауки, жуки и осы-паразиты, а также птицы.

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Anglia Ruskin University Доктор Элвин Хелден фотографирует насекомых в Национальном парке Кибале

«Найти такой новый вид – возможность, которая выпадает раз в жизни, тем более что его ближайший родственник в последний раз был обнаружен в другой стране более 50 лет назад. Я сразу понял, что это что-то особенное, как только увидел их. Цикадки этого рода и более широкой трибы очень необычны по внешнему виду и встречаются редко, – рассказывает доктор Элвин Хелден. 

– На самом деле, они настолько невероятно редки, что их биология остается почти полностью неизвестной, и мы почти ничего не знаем о Phlogis kibalensis, новом виде, который я обнаружил. Мы даже не знаем, какими видами растений он питается и какую роль играет в местной экосистеме».

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Еще так много предстоит узнать не только об этом виде, но и о многих других, в том числе о видах, которые еще ждут своего открытия. Печально думать о том, что некоторые виды вымрут еще до того, как мы узнаем об их существовании.

В некоторых замечательных местах, таких как национальный парк Кибале в Уганде, сохраняют дикую природу, но за пределами национальных парков и заповедников количество тропических лесов, вырубленных в тропиках, просто опустошительно. Редкие виды могут жить где угодно, но вырубка лесов означает, что мы неизбежно потеряем их до того, как обнаружим», – продолжает ученый. 

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Anglia Ruskin University Нацпарк Кибале

Хелден с 2015 года возглавляет студенческие экскурсии в национальном парке Кибале, недалеко от границы Уганды с Демократической Республикой Конго. В рамках этой работы он документирует насекомых, обнаруженных в парке, и составляет иллюстрированные справочники. 

«Я фотографировал насекомых в Национальном парке Кибале на протяжении многих лет, и теперь мы начали собирать их в полевые фотопутеводители, поскольку хотели отблагодарить жителей Уганды, которые были так гостеприимны во время нашей работы», – сказал Хелден. 

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