В уничтоженном гнезде гигантских шершней в США оказалось 200 маток

В конце октября Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) сообщил об уничтожении гнезда азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia) на территории в Блейне, недалеко от границы с Канадой.
После проведения операции по ликвидации шершней энтомологи посчитали уничтоженных насекомых и опубликовали отчет, который дает представление о масштабах проблемы, с которой столкнулись Соединенные Штаты.
Гнездо, которое располагалось в дупле мертвого дерева, было размером 35 сантиметров в длину и 23 в ширину. Оно может показаться относительно небольшим, но оказалось, что там достаточно места, чтобы разместить целую армию насекомых-убийц.
Внутри гнезда исследователи насчитали 76 взрослых маток. Почти все, кроме одной, скорее всего, были девственными царицами — неизбежными матриархами, которые в конечном итоге должны были выйти из гнезда, спариться, а затем обосноваться на новой территории, основав новую колонию.
Кроме того, было обнаружено 108 клеток с куколками, большинство из которых, по мнению энтомологов, также были девственными царицами в развитии.
Таким образом, одно-единственное гнездо, на обнаружение которого властям потребовались месяцы, могло привести к образованию около 200 потенциальных новых колоний.
Помимо 200 маток, исследователи обнаружили 112 рабочих шершней, 190 личинок и шесть невылупившихся яиц. Всего с гнездом было связано около 500 шершней, многие из которых могли бы создавать новые гнезда.
По словам Спичигера, энтомологи уверены в существовании других гнезд, и победа над шершнями в США все еще далека. Серия наблюдений за границей в Британской Колумбии в последние недели предполагает, что шершень, возможно, уже рассредоточился по региону.
Власти призывают местных жителей сообщать об увиденных шершнях. Это позволит отследить их и уничтожить другие гнезда.
Азиатский гигантский шершень редставляет большую угрозу для местных медоносных пчел, у которых нет естественной защиты от них. В конце лета и осенью колонии шершней атакуют ульи, уничтожая целые пчелиные семьи, чтобы прокормить свой выводок и произвести новых маток.
Укус шершней Vespa mandarinia может быть смертельным для людей в результате аллергического шока. В год жертвами насекомого становятся около 50 жителей Японии. Как шершень проник на территорию США, пока точно неизвестно.
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