В уничтоженном гнезде гигантских шершней в США оказалось 200 маток

В конце октября Департамент сельского хозяйства штата Вашингтон (WSDA) сообщил об уничтожении гнезда азиатских гигантских шершней (Vespa mandarinia) на территории в Блейне, недалеко от границы с Канадой.

После проведения операции по ликвидации шершней энтомологи посчитали уничтоженных насекомых и опубликовали отчет, который дает представление о масштабах проблемы, с которой столкнулись Соединенные Штаты.

Гнездо, которое располагалось в дупле мертвого дерева, было размером 35 сантиметров в длину и 23 в ширину. Оно может показаться относительно небольшим, но оказалось, что там достаточно места, чтобы разместить целую армию насекомых-убийц.

Внутри гнезда исследователи насчитали 76 взрослых маток. Почти все, кроме одной, скорее всего, были девственными царицами — неизбежными матриархами, которые в конечном итоге должны были выйти из гнезда, спариться, а затем обосноваться на новой территории, основав новую колонию.