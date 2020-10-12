В Вирджинии расплодились пушистые гусеницы. Они ядовиты и похожи на парики

Гусеницу моли Megalopyge opercularis легко спутать с обычным клочком шерсти. Спина этого животного густо покрыта длинными волосоподобными щетинками. На ранней стадии развития гусеницы эти щетинки могут сильно виться, что делает ее шерстку очень пушистой.

Однако этот внешне милый покров скрывает ядовитые шипы. Их болезненные уколы влекут за собой отек и покраснение. Кроме того, у контактировавших с насекомым иногда наблюдались головные боли, лихорадка, тошнота, рвота, низкое кровяное давление, учащенное сердцебиение, судороги и, в редких случаях, боль в животе.

В последние недели гусеницы Megalopyge opercularis широко расплодились на территории Вирджинии, США, о чем жителей штата предупредил Департамент лесного хозяйства штата (VDOF).

«Гусеницы поедают листья дуба и вяза, но их можно встретить в парках или возле построек. Если вы найдете гусеницу, оставьте ее в покое и позвольте ее естественным врагам контролировать их популяцию — есть ряд других насекомых, которые охотятся на этих гусениц на разных этапах их жизненного цикла», — говорится в сообщении департамента.