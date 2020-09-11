В Якутии нашли новый подвид редчайшей арктической бабочки

При дальнейшем изучении исследователи поняли, что обнаруженные ими бабочки все же отличаются от Parnassius arcticus: они больше в размерах, имеют более продолговатые крылья и на них, в отличие от аполлонов арктических, нет темных пятен — зато есть слегка заметные размытые охристо-красные штрихи у основания заднего крыла. Размах крыльев у самцов колеблется от 39 до 45 миллиметров, у самок — от 43 до 46 миллиметров.

Сначала исследователи подумали, что нашли бабочек неизвестного ранее вида из группы Parnassius tenedius. Затем они провели детальный морфологический и генетический анализы, сравнили их результаты с данными по Parnassius tenedius и Parnassius arcticus из Сунтар-Хаята, и выяснили, что это новый подвид аполлонов арктических. Филогенетический и ДНК-анализ подтвердили это.

Новый подвид Parnassius arcticus arbugaevi был назван в честь директора эколого-этнографического комплекса «Чочур Муран» Германа Арбугаева, оказавшего помощь исследованию.

Новый подвид населяет сухие каменистые склоны гор со скудной растительностью на высоте 1400 метров над уровнем моря. Авторы отмечают, что бабочек здесь можно увидеть с конца мая до середины июля.

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