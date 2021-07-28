В янтаре найден «мамонт среди долгоносиков»

Ученые из Университета штата Орегон нашли долгоносика возрастом 100 миллионов лет: это рекордный возраст для всех известных на сегодняшний день долгоносиков. Ископаемый образец был обнаружен в бирманском янтаре. Насекомое получило имя Rhamphophorus legalovii.
Науке известно около 100 000 видов долгоносиков: маленьких растительноядных жуков, чья голова заканчивается «антенной». Долгоносики с прямыми антеннами классифицируются как долготелы, или примитивные долгоносики (Brentidae), а те, чьи антенны имеют изгиб, считаются настоящими долгоносиками (Curculionidae). Новый экземпляр относится к долготелам, но его головотрубка длиннее, чем у остальных представителей этого семейства: она состоит из 11 сегментов. Биологи называют его мамонтом среди долгоносиков.
Насекомое помещено в семейство цветожилы (Nemonychidae) и подсемейство Cimberidinae. Название «Rhamphophorus» происходит от греческих слов, означающих «изогнутый клюв» и «нести», а «legalovii» отдает дань почести российскому палеоэнтомолог и эксперту по долгоносикам Андрею Легалову.
В подсемейство Cimberidinae входят насекомые с длинными антеннами, которые используют их как узкоспециализированные инструменты. Из 70 известных видов Cimberidinae многие имеют половой диморфизм. На основании этого ученые полагают, что самка Rhamphophorus могла иметь более короткую головотрубку.
Застывший в янтаре долготел, вероятнее всего, жил на земле, а не на деревьях. В длину он достигал 5,5 миллиметра, из которых почти половина приходится на голову и антенну. Ее средние сегменты удлинены, что могло увеличить способность насекомого захватывать поверхности растений и успешнее поражать соперников в битве за самку. На его теле найдены следы травм, которые он мог получить в этом сражении незадолго до того, как упал в смолу.
Открытие позволяет узнать больше о морфологическом разнообразии долгоносиков среднего мелового периода и проследить эволюционный путь этих насекомых. Прочтите о том, как современный новозеландский долгоносик меняет свои размеры.