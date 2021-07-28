В янтаре найден «мамонт среди долгоносиков»

Насекомое помещено в семейство цветожилы (Nemonychidae) и подсемейство Cimberidinae. Название «Rhamphophorus» происходит от греческих слов, означающих «изогнутый клюв» и «нести», а «legalovii» отдает дань почести российскому палеоэнтомолог и эксперту по долгоносикам Андрею Легалову.

В подсемейство Cimberidinae входят насекомые с длинными антеннами, которые используют их как узкоспециализированные инструменты. Из 70 известных видов Cimberidinae многие имеют половой диморфизм. На основании этого ученые полагают, что самка Rhamphophorus могла иметь более короткую головотрубку.

Застывший в янтаре долготел, вероятнее всего, жил на земле, а не на деревьях. В длину он достигал 5,5 миллиметра, из которых почти половина приходится на голову и антенну. Ее средние сегменты удлинены, что могло увеличить способность насекомого захватывать поверхности растений и успешнее поражать соперников в битве за самку. На его теле найдены следы травм, которые он мог получить в этом сражении незадолго до того, как упал в смолу.