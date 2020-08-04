В Японии нашли жука, умеющего вылезать из лягушек, будучи съеденным: видео

Для большинства насекомых оказаться под прицелом липкого языка лягушки означает конец, но не для одного упрямого водного жука. Вместо того, чтобы поддаться пищеварительным сокам, съеденный жук Regimbartia attenuate самостоятельно перебирается из желудка в кишечник и благополучно вылезает из амфибии через задний проход.

Выживание животных в пищеварительных трактах хищников — это редкое, но известное явление. Некоторые улитки могут пережить путешествие через организм рыб и птиц, спрятавшись в свои раковины. Также известно, что икринки рыб могут выжить в желудке птиц — так рыба может перемещаться между изолированными водоемами. Но исследование, опубликованное 3 августа в Current Biology, является первым документом, подтверждающим, что жертва может активно убегать от хищников, двигаясь по их пищеварительной системе.

Скармливание жуков хищникам является обычной деятельностью для Синдзи Сугиуры, эколога из Университета Кобе в Японии. В 2018 году он обнаружил, что жуки-бомбардиры, будучи проглоченными жабами, могут заставить их отрыгнуть себя обратно, выпуская смесь из горячих, ядовитых химикатов из своих задних проходов.