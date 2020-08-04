В Японии нашли жука, умеющего вылезать из лягушек, будучи съеденным: видео

Для большинства насекомых оказаться под прицелом липкого языка лягушки означает конец, но не для одного упрямого водного жука. Вместо того, чтобы поддаться пищеварительным сокам, съеденный жук Regimbartia attenuate самостоятельно перебирается из желудка в кишечник и благополучно вылезает из амфибии через задний проход.
Выживание животных в пищеварительных трактах хищников — это редкое, но известное явление. Некоторые улитки могут пережить путешествие через организм рыб и птиц, спрятавшись в свои раковины. Также известно, что икринки рыб могут выжить в желудке птиц — так рыба может перемещаться между изолированными водоемами. Но исследование, опубликованное 3 августа в Current Biology, является первым документом, подтверждающим, что жертва может активно убегать от хищников, двигаясь по их пищеварительной системе.
Скармливание жуков хищникам является обычной деятельностью для Синдзи Сугиуры, эколога из Университета Кобе в Японии. В 2018 году он обнаружил, что жуки-бомбардиры, будучи проглоченными жабами, могут заставить их отрыгнуть себя обратно, выпуская смесь из горячих, ядовитых химикатов из своих задних проходов.
Теперь Сугиура заметил еще более впечатляющую способность у R. attenuate, водного жука, который часто встречается на японских рисовых полях. Скормив насекомое прудовой лягушке Pelophylax nigromaculatus, ученый просто начал наблюдать, что произойдет дальше.
У большинства земноводных нет зубов, с помощью которых они бы могли разжевать добычу, однако путешествия по кислой, бедной кислородом пищеварительной системе обычно бывает достаточно, чтобы убить насекомое. Однако R. attenuate, к удивлению ученого, вылез из лягушки сзади живой и невредимый.
Дальнейшие эксперименты показали, что водный жук выживает в пищеварительном тракте лягушки в 94,4% случаев. Этот показатель значительно выше, чем у других известных животных, которые способны повторить подвиг R. attenuate в среднем менее чем в 20% случаев. Обычно жукам требовалось около шести часов, чтобы выбраться из лягушки, однако один бесстрашный представитель вида совершил это путешествие всего за шесть минут.
Сугиура объясняет, что водный образ жизни R. attenuate, вероятно, подготовил жука к выживанию в пищеварительном тракте. Его обтекаемый, но крепкий экзоскелет может защитить насекомое от пищеварительных соков. А его способность дышать под водой через воздушные карманы, спрятанные под закаленными крыльями, вероятно, предотвращает удушье.
В дальнейшем ученый планирует проверить пределы возможностей жука, скормив его более крупным лягушкам и жабам и даже рыбе.
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