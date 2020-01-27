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Насекомые

Восточной Африке грозит голод из-за беспрецедентного нашествия саранчи

National Geographic Россия
27 января 2020
Нашествие саранчи
Фото: Kirima Nturibi/twitter.com
Полчища насекомых обрушились на Эфиопию, Кению и Сомали. Это уже успели назвать «библейской чумой».

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает о беспрецедентном нашествии пустынной саранчи (Schistocerca gregaria) на Восточную Африку. Эфиопия и Сомали переживают сильнейшее нашествие насекомых за последние 25 лет, а Кения – за все 70 лет.

Громадные рои саранчи, каждый из которых насчитывают сотни миллионов насекомых, могут преодолевать расстояния до 150 километров в день, уничтожая сельскохозяйственные угодья и парализуя нормальное существование региона.

«Это стало ситуацией международного масштаба, которая угрожает продовольственной безопасности всего субрегиона», – Цюй Дунъюй, генеральный директор FAO.

FAO сообщает, что нашествие саранчи произошло из-за необычно сильных дождей, которые в прошлом году наблюдались в регионе. В этих условиях саранча размножается крайне быстро.

ООН уже выделила на борьбу с насекомыми 10 миллионов долларов, но для предотвращения дальнейшего распространения саранчи нужно еще 70 миллионов. В FAO отмечают, что единственным эффективным методом борьбы с насекомыми является распыление пестицидов с самолетов. Если не предпринять эти меры, к июню количество саранчи может увеличиться в 500 раз.

«В Эфиопии и Кении необходимо значительно и очень быстро расширить масштабы воздушных операций. Кроме того, наряду с деятельностью по борьбе с вредителями наш отпор должен включать усилия по тому, чтобы вернуть людям средства к существованию», – говорит Цюй Дунъюй.

Кроме того, в FAO отмечают, что с июня 2019 года многочисленные скопления саранчи присутствуют в Индии, Иране и Пакистане. Некоторые из этих насекомых мигрировали в южный Иран, где недавние проливные дожди позволили им отложить яйца, из которых весной 2020 года выберутся новые рои.

Пустынная саранча является самым опасным вредителем из всего семейства саранчовых (Acrididae). Она отличается крайней прожорливостью, высокой скоростью и дальностью перелетов колоний, а также интенсивностью размножения (за год успевают развиться 2-5 поколений саранчи). Schistocerca gregaria питается различными, в том числе сельскохозяйственными, травами, кустарниками, деревьями, поедая их листья, стебли, цветы и плоды. В среднем за день каждая особь съедает количество корма, равное ее весу.