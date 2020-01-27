Восточной Африке грозит голод из-за беспрецедентного нашествия саранчи

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) сообщает о беспрецедентном нашествии пустынной саранчи (Schistocerca gregaria) на Восточную Африку. Эфиопия и Сомали переживают сильнейшее нашествие насекомых за последние 25 лет, а Кения – за все 70 лет.

Громадные рои саранчи, каждый из которых насчитывают сотни миллионов насекомых, могут преодолевать расстояния до 150 километров в день, уничтожая сельскохозяйственные угодья и парализуя нормальное существование региона.