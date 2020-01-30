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Насекомые

Яркая цикадка найдена в горах Бразилии: это уже второй уникальный вид

30 января 2020
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На изображении недавно открытая Cavichiana alpina (слева) и Cavichiana bromelicola
Фото: Gabriel Mejdalani
Цикадка в сине-красном наряде покорила ученых – не только своей раскраской, но и редкостью.

В 2014 году исследователи наткнулись на вид насекомых, который раньше не упоминался ни в каких исследованиях и до сих пор был не описан. Описанный энтомологами вид, а также род – Cavichiana bromelicola – был включен в обширное семейство цикадок (Cicadellini). Ученые отметили необычный рацион этих цикадок: они кормились на небогатых питательными веществами бромелиях, растущими в окрестностях юго-восточной Бразилии. 

Спустя несколько лет группа энтомологов из Федерального университета Рио-де-Жанейро провела полевые работы в горном районе юго-восточной Бразилии и обнаружила родственный Cavichiana bromelicola вид. Он получил название Cavichiana alpina, поскольку эту цикадку можно встретить только на высоте от 1800 м выше уровня моря.

Cavichiana alpina немного крупнее, чем Cavichiana bromelicola, и отличается насыщенным красно-синим узором на черно-коричневой спинке. Это единственные в мире насекомые, которые питаются исключительно бромелиями.

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Gabriel Mejdalani На изображении недавно открытая Cavichiana alpina (сверху) и Cavichiana bromelicola

Исследователи объясняют, что два известных вида Cavichiana имели общего предка, который когда-то был широко распространен в юго-восточной и южной Бразилии. Ученые предполагают, что Cavichiana развились как два отдельных вида после поднятия бразильских горных цепей в эоцене и олигоцене. 

Цикадки, как и все цикадовые (Auchenorrhyncha), относятся к отряду полужесткорылых насекомых. В настоящее время насчитывается около 20 тысяч видов этого семейства.