Рекордное количество пчел погибло в США за последний год

Согласно предварительным результатам ежегодного опроса Университета Мэриленда, пчеловоды США потеряли 43,7% своих медоносных пчел с апреля 2019 года по апрель 2020 года. Это второй по величине показатель снижения, который наблюдали исследователи с тех пор, как начали опрос в 2006 году.
Как правило, большое количество пчел погибает зимой из-за низких температур и недостатка пищи, но в прошлом году зимние потери были довольно низкими — 22,2%, что на 6,4% ниже, чем в среднем по опросу. Напротив, летние потери были самыми высокими, которые исследователи наблюдали за 14 лет исследований. Пчеловоды потеряли 32% насекомых летом, что на 10,4% выше среднего.
Ежегодный опрос является частью информационного партнерства «Пчела» и включал 3377 пчеловодов, управляющих 276 832 колониями в США, или около 10% всех колоний по всей стране.
Большая часть этого летнего спада могла быть следствием прошлогодней суровой зимы, которая принесла самые большие потери, когда-либо зафиксированные исследователями. Кроме того, исследователи зафиксировали повышенное количество варроа (Varroa) — паразитических клещей, использующих в качестве хозяев медоносных пчел и их расплод.
Трудности могли создать и погодные условия. Июль 2019 года был самым жарким июлем в истории наблюдений в мире и в США, в частности. Во-первых, это влияло на условия для спаривания пчелиных маток, а во-вторых, способствовало нехватке продовольствия для медоносных пчел, поскольку цветы, от которых зависят эти насекомые, распускались по разным графикам.
Этот опрос является последним в серии исследований, показывающих, что пчелы в США находятся под угрозой. Еще один февральский отчет показал, что из-за климатических изменений вероятность выживания популяций шмелей в любом конкретном месте мира снизилась в среднем более чем на 30% в течение всего одного поколения людей.
В работе ученых из Университета Мэриленда говорится, что медоносные пчелы ежегодно опыляют продовольственные культуры на сумму 15 миллиардов долларов, что делает их критически важными для производства и поставки продовольствия по всей стране. Около трети пищи, которую люди едят каждый день, зависит от опыления, в основном пчелами.
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