Рекордное количество пчел погибло в США за последний год

Согласно предварительным результатам ежегодного опроса Университета Мэриленда, пчеловоды США потеряли 43,7% своих медоносных пчел с апреля 2019 года по апрель 2020 года. Это второй по величине показатель снижения, который наблюдали исследователи с тех пор, как начали опрос в 2006 году.

Как правило, большое количество пчел погибает зимой из-за низких температур и недостатка пищи, но в прошлом году зимние потери были довольно низкими — 22,2%, что на 6,4% ниже, чем в среднем по опросу. Напротив, летние потери были самыми высокими, которые исследователи наблюдали за 14 лет исследований. Пчеловоды потеряли 32% насекомых летом, что на 10,4% выше среднего.

Ежегодный опрос является частью информационного партнерства «Пчела» и включал 3377 пчеловодов, управляющих 276 832 колониями в США, или около 10% всех колоний по всей стране.