Зачем бабочки-монархи поедают собственных детенышей?

Ученые из Сиднейского университета совершили удивительное открытие: бабочки данаида монарх (Danaus plexippus) питаются живыми гусеницами своего собственного вида. По мнению исследователей, тем самым они увеличивают запас феромонов для спаривания.
Наблюдая за этими насекомыми, энтомологи заметили, что в их рацион входят гусеницы в любом состоянии: умирающие, мертвые и живые. При этом сами гусеницы едят ядовитые растения — различные разновидности молочая. Содержащиеся в них вещества отпугивают хищников и, кроме того, позже они ложатся в основу ярких красок на крыльях бабочек.
In my yard this week: First #Monarch chrysalis is empty. A few more caterpillars almost ready to pupate. pic.twitter.com/1xMgaEXqfA— Dr. Lu Musetti (@osuc_curator) September 3, 2021
Эти же химические соединения помогают самцам бабочек производить феромоны, и во взрослой стадии насекомые ищут не только душистые цветы с нектаром, но и природный источник яда. Для этого бабочки «царапают» листья: они повреждают растения своими коготками, оттуда начинает выделяться сок, и насекомому остается впитывать его при помощи длинного языка. Но по какой-то причине в лесах Северного Сулавеси (Индонезия) вместо растений бабочки выбрали собственных детенышей, и это было замечено впервые.
Ученые наблюдали случаи клептофармакофагии в 2019 году: бабочки царапали гусениц точно так же, как они обычно царапают листья. Живые особи извивались, пытаясь увернуться от нападения, но более сильные взрослые легко и с удовольствием высасывали их соки.
Ранее энтомологи встречали бабочек-монархов на останках мертвых насекомых, но те относились к другому виду, и вообще было не понятно, умерли ли те от нападения или сами по себе. Новое открытие заставляет по-новому взглянуть на экологию бабочки-монарха: возможно, ей стало не хватать питательных веществ в дикой природе. Гусеницы уже демонстрировали агрессию по отношению друг к другу при дефиците ресурсов.