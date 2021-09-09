Зачем бабочки-монархи поедают собственных детенышей?

Ученые из Сиднейского университета совершили удивительное открытие: бабочки данаида монарх (Danaus plexippus) питаются живыми гусеницами своего собственного вида. По мнению исследователей, тем самым они увеличивают запас феромонов для спаривания.

Наблюдая за этими насекомыми, энтомологи заметили, что в их рацион входят гусеницы в любом состоянии: умирающие, мертвые и живые. При этом сами гусеницы едят ядовитые растения — различные разновидности молочая. Содержащиеся в них вещества отпугивают хищников и, кроме того, позже они ложатся в основу ярких красок на крыльях бабочек.