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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Фотоконкурс «Дикая природа России»
Насекомые

Загадка розовых кузнечиков

Анастасия Баринова
16 мая 2021
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Фото: Richard Taylor/Twitter.com
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Фото: Richard Taylor/Twitter.com
Большинство кузнечиков – непревзойденные мастера камуфляжа: они сливаются с листьями и другими поверхностями благодаря своей окраске. Однако существуют и кузнечики ярко-розового цвета. Как им удается выживать в дикой природе, ученым неизвестно.

Кузнечики относятся к длинноусым прямокрылым насекомым (Ensifera), но их отличительной чертой от других представителей подотряда является отсутствие необходимости прятаться. Они не используют норы в почве или дереве, а открыто обитают на растениях, поскольку окраска делает их для хищников невидимыми.

Но время от времени люди замечают кузнечиков ярко-розового цвета. Большинство подобных свидетельств — из Великобритании, и речь всегда идет о кузнечиках вида конек короткокрылый (Chorthippus parallelus). Недавно насекомое необычного цвета увидел фотограф дикой природы Ричард Тейлор. Розовый конек короткокрылый прятался в камышах у небольшого озера в британском графстве Суффолк.

Необычная окраска является результатом эритризма — генетической мутации, для которой характерно нарушение пигментации наружных покровов в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета. Это может быть вызвано или излишним количеством красного пигмента, или недостатком черного.

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Такого же красавца сняли наш читатель Билл Уотсон и его сын Саша в деревне Низово Ленинградской области.

В дикой природе известно не так много животных с «неправильным» цветом кожи, и все они, в основном, юные особи: дожить до взрослого возраста им гораздо сложнее, поскольку хищники замечают их в первую очередь. Однако британские коньки короткокрылые, судя по всему, особых проблем не испытывают: дело в том, что Тейлор встречает розовых кузнечиков уже не первый год, а это значит, что они успешно взрослеют и размножаются, передавая мутировавший ген по наследству.

Узнайте о других представителях мира фауны с необычной окраской.

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