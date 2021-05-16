Загадка розовых кузнечиков

Но время от времени люди замечают кузнечиков ярко-розового цвета. Большинство подобных свидетельств — из Великобритании, и речь всегда идет о кузнечиках вида конек короткокрылый (Chorthippus parallelus). Недавно насекомое необычного цвета увидел фотограф дикой природы Ричард Тейлор. Розовый конек короткокрылый прятался в камышах у небольшого озера в британском графстве Суффолк.

Необычная окраска является результатом эритризма — генетической мутации, для которой характерно нарушение пигментации наружных покровов в пользу красного, оранжевого или розоватого цвета. Это может быть вызвано или излишним количеством красного пигмента, или недостатком черного.