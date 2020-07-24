Желтолихорадочные комары научились пить кровь людей из-за нехватки воды

Исследователи отобрали яйца A. aegypti из 27 мест в Африке к югу от Сахары и вырастили их в лаборатории. Затем они поместили комаров в камеры, где те могли уловить запах человека или животного (в качестве примера ученые указали морскую свинку и перепела), чтобы узнать, что предпочтут насекомые.

Ученым пришлось построить модель, чтобы определить факторы, влияющие на предпочтения комаров. Выяснилось, что особи, которых собрали из регионов с долгим и интенсивным сухим сезоном, гораздо чаще предпочитали людей. Аналогичные вкусы оказались у комаров, которые были собраны в городах.

По словам Роуз, длительный сухой сезон является проблемой для A. aegypti, потому что эти комары зависят от стоячей воды, чтобы выводить потомство. Люди часто создают вокруг себя источники стоячей воды, поэтому исследователи предполагают, что комары на протяжении столетий выбирали для жизни места вблизи людских поселений и развивались таким образом, чтобы кусать людей.

Кроме того, ученые с помощью своих моделей показали, что к 2050 году все большее количество A. aegypti будут отдавать предпочтение людям по сравнению с животными, что окажет дополнительное влияние на эволюцию этих насекомых.