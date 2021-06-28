Женщина работает с пчелами голыми руками: видео

В США существует необычная пчеловодческая компания Texas Beeworks. Ее миссия – сохранение, защита и увеличение популяции пчел в штате Техас. «Из большого уважения к пчелам и их тяжелому труду мы не собираем и не продаем мед от наших пчел», – говорит ее основательница Эрика Томпсон.

Компания предлагает услуги по удалению пчел и дает уроки начинающим пчеловодам. Если где-то завелись пчелы, которые не нужны владельцу этого участка – представители Texas Beeworks переселяют насекомых, используя самые гуманные методы. Новым местом жительства становится созданный компанией «пчелиный заповедник» к востоку от Остина на реке Колорадо. Таким образом обеспечивается здоровье популяций медоносных пчел, что идет на благо природе.