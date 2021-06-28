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Насекомые

Женщина работает с пчелами голыми руками: видео

Анастасия Баринова
28 июня 2021
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Фото: Texas Beeworks
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Фото: Texas Beeworks
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Фото: Texas Beeworks
Пчеловод из Техаса нашла уникальный подход к этим полезным насекомым.

В США существует необычная пчеловодческая компания Texas Beeworks. Ее миссия – сохранение, защита и увеличение популяции пчел в штате Техас. «Из большого уважения к пчелам и их тяжелому труду мы не собираем и не продаем мед от наших пчел», – говорит ее основательница Эрика Томпсон.

Компания предлагает услуги по удалению пчел и дает уроки начинающим пчеловодам. Если где-то завелись пчелы, которые не нужны владельцу этого участка – представители Texas Beeworks переселяют насекомых, используя самые гуманные методы. Новым местом жительства становится созданный компанией «пчелиный заповедник» к востоку от Остина на реке Колорадо. Таким образом обеспечивается здоровье популяций медоносных пчел, что идет на благо природе.

Несмотря на то, что 35-летняя Эрика занялась пчеловодством всего несколько лет назад, она набралась достаточно опыта. Ее ответственное отношение позволяет ей работать нестандартными методами. Удаляя пчел, оказавшихся «не на своем месте», она во многих случаях не надевает защитный костюм, похожий на скафандр астронавта. Она поясняет, что если признаков агрессии со стороны пчел не наблюдается – повседневной одежды достаточно.

«Они, как правило, очень послушны, поскольку у них нет никаких стимулов для сражения. У них нет еды, которую требовалось защищать от захватчиков, нет юных особей и даже улья, поэтому они не занимаются обороной».

Специалист признает, что иногда пчелы жалят и ее, но она ничего не имеет против: в стрессовой ситуации насекомые могут реагировать соответственно.

Помимо практической помощи пчелам и людям, Эрика ведет активную просветительскую деятельность, публикуя видео в соцсетях. Недавно она показала, как голой рукой удаляет пчелиный рой из-под тента. Насекомые оказались застигнуты штормом и забились в первое попавшееся укрытие.

Более того: помогая этим пчелам вернуться в их естественную среду, Эрика заметила, что среди них не было пчелиной матки, а без нее группе не выжить. На такие случаи пчеловод всегда держит несколько пчеломаток у себя в машине.

После того, как насекомые расположились в ящике для переезда, она убедилась, что те признали новую королеву, и на этом основная часть работы была завершена: оставалось только выпустить рой на природе, среди травы и цветов.

Узнайте, зачем нужны «отели для пчел».

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