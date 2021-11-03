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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Насекомые

Жители Санкт-Петербурга сделали «гостиницу» для насекомых

National Geographic Россия
03 ноября 2021
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Фото: Муниципальное образование № 72
Необычный объект появился на Софийской улице.

Как сообщается на странице муниципального образования № 72 во «ВКонтакте», такую «гостиницу» для жуков и муравьев сделали местные жители в рамках фестиваля тестового благоустройства.

Сооружение представляет собой деревянный домик, в котором сложены отпиленные бруски-бревна с отверстиями, напоминающими те, которые вытачивают в природе сами насекомые.

На крыше домика установили информационную табличку, а затем прикрепили к нему сетку для защиты «гостиницы» от птиц.

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Муниципальное образование № 72 Информационная табличка на домике

Дизайнер проекта Ксения Бабкова рассказала, что в Санкт-Петербурге это первый домик для жуков. Авторы изучили опыт европейских аналогов и вместе с жителями района разработали и нарисовали свой проект.

«Вот в таких чурбачках, в дырочках, которые в них просверлены, насекомые будут зимовать, откладывать личинки и переживать холода, иначе им негде — трава скошена, листья убраны», — объясняет Бабкова.

Она призвала жителей не разрушать такие домики, а наоборот — поддерживать и создавать подобные для защиты насекомых.

Узнайте, куда пропали насекомые, и чем это нам грозит.

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