Жители Санкт-Петербурга сделали «гостиницу» для насекомых

Как сообщается на странице муниципального образования № 72 во «ВКонтакте», такую «гостиницу» для жуков и муравьев сделали местные жители в рамках фестиваля тестового благоустройства.
Сооружение представляет собой деревянный домик, в котором сложены отпиленные бруски-бревна с отверстиями, напоминающими те, которые вытачивают в природе сами насекомые.
На крыше домика установили информационную табличку, а затем прикрепили к нему сетку для защиты «гостиницы» от птиц.
Дизайнер проекта Ксения Бабкова рассказала, что в Санкт-Петербурге это первый домик для жуков. Авторы изучили опыт европейских аналогов и вместе с жителями района разработали и нарисовали свой проект.
«Вот в таких чурбачках, в дырочках, которые в них просверлены, насекомые будут зимовать, откладывать личинки и переживать холода, иначе им негде — трава скошена, листья убраны», — объясняет Бабкова.
Она призвала жителей не разрушать такие домики, а наоборот — поддерживать и создавать подобные для защиты насекомых.
Узнайте, куда пропали насекомые, и чем это нам грозит.