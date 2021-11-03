Жители Санкт-Петербурга сделали «гостиницу» для насекомых

Дизайнер проекта Ксения Бабкова рассказала, что в Санкт-Петербурге это первый домик для жуков. Авторы изучили опыт европейских аналогов и вместе с жителями района разработали и нарисовали свой проект.

«Вот в таких чурбачках, в дырочках, которые в них просверлены, насекомые будут зимовать, откладывать личинки и переживать холода, иначе им негде — трава скошена, листья убраны», — объясняет Бабкова.

Она призвала жителей не разрушать такие домики, а наоборот — поддерживать и создавать подобные для защиты насекомых.

Узнайте, куда пропали насекомые, и чем это нам грозит.