Живые мосты из муравьев: как они их строят

Муравьи славятся своим умением организовывать коллективную работу: они создают подобие конвейерных лент для транспортировки пищи и вместе строят жилища сложной конструкции.

Ученые не раз наблюдали, как кочевые муравьи (под этим термином подразумевают несколько видов родственных и неродственных групп насекомых, объединенных сходным поведением) образуют живые мосты, позволяющие их сородичам перебираться через различные препятствия, включая ямы и овраги.

Ученые решили поэкспериментировать с этим умением насекомых и проследить, при каких условиях муравьи начинают строить мосты сами из себя. Благодаря экспериментам в полевых условиях в панамских лесах авторы новой работы обнаружили еще один тип «самособирающейся мегаструктуры», продемонстрированной муравьями.