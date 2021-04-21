Живые мосты из муравьев: как они их строят

Муравьи славятся своим умением организовывать коллективную работу: они создают подобие конвейерных лент для транспортировки пищи и вместе строят жилища сложной конструкции.
Ученые не раз наблюдали, как кочевые муравьи (под этим термином подразумевают несколько видов родственных и неродственных групп насекомых, объединенных сходным поведением) образуют живые мосты, позволяющие их сородичам перебираться через различные препятствия, включая ямы и овраги.
Ученые решили поэкспериментировать с этим умением насекомых и проследить, при каких условиях муравьи начинают строить мосты сами из себя. Благодаря экспериментам в полевых условиях в панамских лесах авторы новой работы обнаружили еще один тип «самособирающейся мегаструктуры», продемонстрированной муравьями.
Команда проработала сценарий, при которому муравьи ползали по наклонной платформе. Платформу можно было наклонять под любым углом от 20 до 90 градусов. Объединяясь, муравьи образовывали каркас, действующий как страховочная сетка – он предотвращал падение других муравьев с платформы.
По словам ученого, как только мост был выстроен, количество падающих муравьев падает почти до нуля, даже когда насекомые вынуждены пересекать полностью вертикальные поверхности. Авторы работы построили теоретическую модель, чтобы объяснить, как устроены эти мосты, и что заставляет муравьев предпринимать такие действия.
Исследователи отмечают, что муравьи чувствуют, когда начинают соскальзывать. Тогда-то они и находят спасение в растущей мегаструктуре из товарищей – бегут к ней и присоединяются. Вероятность того, что они поспешат стать частью такого моста тем выше, чем больше скорость скольжения каждого конкретного муравья.
В экспериментах команды муравьи создавали на платформе конструкцию по типу арочного выгнутого моста, который позволял их сородичам быстро и эффективно преодолевать препятствие.
Авторы работы отмечают, что самособирающиеся конструкции могут помочь в разработке самовосстанавливающихся материалов и биотехнологий, которые полагаются на минимум зондирования и обработки информации.
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