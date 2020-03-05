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Насекомые

Жучиные вредители: ученые выпустили книгу о насекомых Мурманска с массой ошибок

Анастасия Баринова
05 марта 2020
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Chrysomela lapponica
Фото: Wikimedia Commons
Из 19-ти упомянутых видов правильно названы только 4.

В 2018 году группа российских ученых выпустила книгу под названием «Биоэкологический анализ интродуцентов семейства Rosaceae Juss: дендрологическая коллекция Полярно-альпийского ботанического сада-института». Исследование опубликовано при содействии Кольского научного центра Российской академии наук и Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н. А. Авронина.

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При этом издание содержит массу ошибок и может нанести вред при практическом применении этих сведений. Подробный разбор неточностей привел энтомолог Михаил Козлов из Университета Турку.

«Неправильная идентификация видов приведет к неправильной борьбе с вредителями, повлечет ненужные затраты и нанесет вред природе. Кроме того, публикация неверных данных искажает наши знания о насекомых», – М.Козлов.

В частности, насекомые из отряда двукрылые (Diptera) в книге отнесены к отряду перепончатокрылые (Hymenoptera), а последние названы представителями отряда полужесткокрылые (Hemiptera).

Листоед лапландский (Chrysomela lapponica), названный в книге вредителем черемухи и черноплодной рябины, в Мурманской области питается ивой и не угрожает растениям семейства розовые (Rosaceae).

Три вида моли (Archips crataegana, A. podana и Erannis defoliaria) никогда не встречались ни в Мурманской области, ни в Карелии, и даже в Финляндии их видят только на юге страны. В общей сложности 15 из 19-ти упомянутых в книге видов идентифицированы неверно.