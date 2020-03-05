Жучиные вредители: ученые выпустили книгу о насекомых Мурманска с массой ошибок

Три вида моли (Archips crataegana, A. podana и Erannis defoliaria) никогда не встречались ни в Мурманской области, ни в Карелии, и даже в Финляндии их видят только на юге страны. В общей сложности 15 из 19-ти упомянутых в книге видов идентифицированы неверно.