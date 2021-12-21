Жуков-чернотелок застали за оральным сексом

Главная движущая сила всего живого – стремление к размножению. Все животные стремятся передать свою генетическую информацию дальше – и иногда эти старания приобретают довольно необычные формы. Когда мы говорим о спаривании насекомых, то вряд ли задумаемся о прелюдии – однако и жуки способны проявить немного нежности, прежде чем приступить к зачатию будущих жучиных поколений.

В новой статье, опубликованной в журнале Ecology and Evolution, исследователи из Китайской академии сельскохозяйственных наук знакомят нас с поведением жуков-чернотелок Platyope mongolica. Это довольно известные насекомые – впервые они были описаны еще в 1835 году. Самцы жуков-чернотелок увеличивают свои шансы на спаривание, стимулируя гениталии самок своей ротовой частью. Стоит ли говорить, что такое поведение крайне необычно среди членистоногих? Наверное, излишне.

Исследователи начали свое глубокое погружение в сексуальную жизнь жуков с того, что наблюдали за ними в поле. И нет, они не просто упражнялись в вуайеризме, а пытались понять эволюционное значение орального сексуального поведения у насекомых. Такое поведение может играть важную роль и в изучении полового отбора и эволюции в целом.

Брачный сезон у чернотелок начинается в начале мая, когда жуки вылезают из подлеска средь бела дня и принимаются искать желанных партнеров. При этом самцы преследуют самок, которые могут поначалу сопротивляться, но затем позволяют некоторым из ухажеров себя догнать. Многочисленные наблюдения показали, что полный цикл спаривания состоял из четырех этапов: сперва было преследование, затем случался оральный сексуальный контакт, после самец взбирался на самку, и только потом начиналось спаривание.