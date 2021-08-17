Злые пчелы вырабатывают более качественный яд, чем добрые

Пчелиный яд ценится в медицине и кулинарии, и хотя мы используем его на протяжении многих тысячелетий, всесторонне это вещество пока никто не изучил. Например, только недавно стало известно, что яд медоносных пчел оказался мощным средством против рака молочной железы. В этот раз ученые из университета Кэртина в Перте сконцентрировались на его терапевтических свойствах при лечении дегенеративных и инфекционных заболеваний. В их задачу входило установить белковый и пептидный состав пчелиного яда: он является неотъемлемой частью его биоактивности, но экологические факторы, влияющие на качество, не были известны.

Исследование велось на основе яда Apis mellifera ligustica: подвида западной медоносной пчелы (Apis mellifera). Биологи выяснили, что чем больше белков содержится в яде, тем выше его качество и эффективность. Было обнаружено 99 белков, две трети из которых ранее не были идентифицированы.

Отбор проб у 25 пчелиных семей проводился с 21 января по 6 марта 2020 года на пяти участках в эвкалиптовых лесах Юго-Западной Австралии. Здесь это время – сезон цветения Corymbia calophylla: разновидности эвкалипта с крупными душистыми цветами.