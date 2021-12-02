Звёздные наездники: новый вид ос-паразитоидов из Японии

Японские острова Рюкю считаются «горячей точкой» биоразнообразия: ученые часто открывают здесь новые виды. Недавно список пополнился еще одной осой из инфаотряда наездников (Parasitica). Сюда уже входит более 100 000 видов мелких и микроскопических паразитоидов. От обыкновенных ос наездники отличаются отсутствием жала: его заменяет яйцеклад, но в англоязычной литературе наездников принято называть паразитическими осами (parasitic wasp).
При помощи яйцеклада они откладывают яйца прямо в тела чужих личинок или в яйца других насекомых. В этот момент они устраиваются прямо над своей жертвой – отсюда и сравнение с наездниками. Вид, открытый недавно, использует в качестве жертвы для кладки бабочек-бражников. Вылупляясь, личинки ос поедают «хозяина» изнутри и выпускают нити, из которых плетут коконы причудливой формы.
Звездообразные массы таких коконов создают сферу, висящую на нитях длиной до метра. Сама эта структура имеет ширину от 7 до 14 мм, длину от 9 до 23 мм и вмещает более сотни коконов. Несмотря на такой приметный внешний вид, ученые до сих пор не знали об этих осах. Ученые отнесли новый вид к роду Meteorus, дав ему имя M. stellatus, от латинского слова «звёздный».
Авторы исследования считают, что эта уникальная структура – звездообразная форма – помогает осам пережить период созревания коконов и окукливания, наиболее сложное время, когда они уязвимы перед врагами и воздействием окружающей среды. Форма звезды уменьшает открытую площадь отдельных коконов, тем самым увеличивая их защиту от сверхпаразитов – других паразитических ос, живущих за счет ресурсов себе подобных насекомых. А слишком длинная нить становится препятствием для муравьев.
Ученые называют эту модель интересным эволюционным ходом и планируют глубже изучить ее. Посмотрите на наездников с рекордно длинным жалом.