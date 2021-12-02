Звёздные наездники: новый вид ос-паразитоидов из Японии

При помощи яйцеклада они откладывают яйца прямо в тела чужих личинок или в яйца других насекомых. В этот момент они устраиваются прямо над своей жертвой – отсюда и сравнение с наездниками. Вид, открытый недавно, использует в качестве жертвы для кладки бабочек-бражников. Вылупляясь, личинки ос поедают «хозяина» изнутри и выпускают нити, из которых плетут коконы причудливой формы.

Звездообразные массы таких коконов создают сферу, висящую на нитях длиной до метра. Сама эта структура имеет ширину от 7 до 14 мм, длину от 9 до 23 мм и вмещает более сотни коконов. Несмотря на такой приметный внешний вид, ученые до сих пор не знали об этих осах. Ученые отнесли новый вид к роду Meteorus, дав ему имя M. stellatus, от латинского слова «звёздный».