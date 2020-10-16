Инспектор МЧС спас трех белух в Хабаровском крае

Старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов спас двух взрослых белух и одного детеныша, которые оказались на суше после прилива. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

«Звонок от жительницы села Чумикан поступил мне в 16:30 14 октября. Она сообщила, что в устье реки Уда после прилива оказались на косе несколько белух. Так как я в это время находился на патрулировании, смог оперативно приехать на место случившегося для уточнения обстановки», – рассказал Парамонов.

Прибыв на место, инспектор МЧС обнаружил на суше в 1,5 километрах от берега трех белух, которые не успели вернуться в море с отливом. Причем одна из взрослых особей была в опасном положении, лежала на боку. Мужчина выкопал яму под китом и перевернул его в правильное положение, а после защищал белух от хищников, старался не допустить обезвоживания, постоянно поливая водой кожный покров и глаза.

В это время в Чумикане уже заморозки, еще больше ситуацию усугублял морозный ветер. Поэтому Алексей укрыл полотнищем детеныша белухи, которого он перенес поближе к его обеспокоенной матери. Он оставался рядом с животными до темноты, когда они самостоятельно смогли уйти в море.