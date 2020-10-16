Инспектор МЧС спас трех белух в Хабаровском крае

Старший государственный инспектор отделения ГИМС МЧС России по Тугуро-Чумиканскому району Алексей Парамонов спас двух взрослых белух и одного детеныша, которые оказались на суше после прилива. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
«Звонок от жительницы села Чумикан поступил мне в 16:30 14 октября. Она сообщила, что в устье реки Уда после прилива оказались на косе несколько белух. Так как я в это время находился на патрулировании, смог оперативно приехать на место случившегося для уточнения обстановки», – рассказал Парамонов.
Прибыв на место, инспектор МЧС обнаружил на суше в 1,5 километрах от берега трех белух, которые не успели вернуться в море с отливом. Причем одна из взрослых особей была в опасном положении, лежала на боку. Мужчина выкопал яму под китом и перевернул его в правильное положение, а после защищал белух от хищников, старался не допустить обезвоживания, постоянно поливая водой кожный покров и глаза.
В это время в Чумикане уже заморозки, еще больше ситуацию усугублял морозный ветер. Поэтому Алексей укрыл полотнищем детеныша белухи, которого он перенес поближе к его обеспокоенной матери. Он оставался рядом с животными до темноты, когда они самостоятельно смогли уйти в море.
Как отмечают в ведомстве, «до поступления на службу в Государственную инспекцию по маломерным судам Алексей Парамонов приобрёл большой опыт работы в морских научных экспедициях. Но и находясь в спасательном ведомстве, он уже оказывал помощь ученым в изучении морских животных. Тем более, что такой случай с белухами не первый в его практике. Поэтому когда ситуация стала более спокойной, старший госинспектор для научных целей сделал заборы крови, которые затем в лаборатории подготовил для передачи на исследование в Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцева Российской академии наук в Москву».
Интересно, что 14 октября прошлого года Алексей Парамонов тоже спасал белух в этом месте.
Белуха – представитель зубатых китов. Это крупное животное: его масса составляет полторы тонны, а длина тела – от трех до шести метров. Даже новорожденные белушата весят в среднем 50 килограммов. Половина массы кита приходится на жир: массовая доля жира в организме белухи варьирует с возрастом от 42 до 48 процентов.
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