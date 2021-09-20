Интерактивная карта заповедников России: путешествие по ООПТ

Благодаря карте туристы узнают не только об истории и особенностях заповедников, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.

Интерактивная карта и 3D-обложки познакомят пользователей с многообразием природных территорий страны и позволят «вживую» увидеть их красоты с разных ракурсов. А пользователи Одноклассников, которые любят путешествия и природу, могут установить в ОК специальный стикерпак с редкими растениями природных территорий. Стикеры в стиле акварельной ботанической иллюстрации сегодня появились на общей витрине и в группах заповедников, национальных и природных парков. Каждый из них внес свою лепту в создание этого стикерпака — в виде стикеров можно увидеть, например, рябчика камчатского из природного парка «Вулканы Камчатки», фиалку из Куршской косы, ятрышник обезьяний из Дагестанского заповедника и многие другие необычные растения.

«Походить» по интерактивной карте можно здесь.