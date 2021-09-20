Интерактивная карта заповедников России: путешествие по ООПТ

Социальная сеть Одноклассники совместно с маркетинговым агентством «Лес» создали интерактивную карту десяти особо охраняемых природных территорий России.
В их число вошли:
- Куршская коса – самая длинная песчаная пересыпь в мире, расположенная на узкой полоске суши между сБалтийским морем и Куршским заливом;
- Заповедники Оренбуржья – нетронутая ковыльная степь с краснокнижными растениями и животными;
- Байкальский заповедник, включенный во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО;
- Нацпарк «Земля леопарда», созданный для сохранения дальневосточных леопардов, самой редкой большой кошки в мире;
- Природный парк «Вулканы Камчатки» – место, где можно наблюдать геологические процессы, меняющие планету;
- Нацпарк «Кенозерский» на стыке Плесецкого и Каргопольского районов Архангельской области, сохранивший старинные обычаи, самобытную речь и уникальные образцы деревянной архитектуры;
- Воронежский заповедник, созданный в 1923 году для спасения бобров;
- Дагестанский заповедник – комплекс из нескольких уникальных охраняемых территорий;
- Нацпарк «Таганай» в Челябинской области, который сочетает горные хребты, альпийские луга и горную тундру;
- Алтайский заповедник – с заснеженными вершинами, стремительными реками и синими озерами в зеленом море лесов и тундр.
Благодаря карте туристы узнают не только об истории и особенностях заповедников, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.
Интерактивная карта и 3D-обложки познакомят пользователей с многообразием природных территорий страны и позволят «вживую» увидеть их красоты с разных ракурсов. А пользователи Одноклассников, которые любят путешествия и природу, могут установить в ОК специальный стикерпак с редкими растениями природных территорий. Стикеры в стиле акварельной ботанической иллюстрации сегодня появились на общей витрине и в группах заповедников, национальных и природных парков. Каждый из них внес свою лепту в создание этого стикерпака — в виде стикеров можно увидеть, например, рябчика камчатского из природного парка «Вулканы Камчатки», фиалку из Куршской косы, ятрышник обезьяний из Дагестанского заповедника и многие другие необычные растения.
«Походить» по интерактивной карте можно здесь.