Интерактивное древо жизни: связь между 2,2 миллионами видов наглядно

Хотите полазать по эволюционному древу жизни и пристально изучить сотни тысяч видов, которые на нем живут? Теперь у вас есть такая возможность!
Несколько ученых из Великобритании создали интерактивный сайт OneZoom, которые содержит информацию о 2,2 млн видов живых существ и отображает связи между ними. Проект поможет лучше понять эволюционную историю Земли и обратить внимание на виды, которым угрожает исчезновение.
Ученые подчеркивают, что новый инструмент наглядно демонстрирует уязвимое положение множества растений и животных. «Листья», представляющие каждый вид на дереве, имеют цветовую кодировку в зависимости от риска исчезновения: зеленый – благополучный статус; красный – находящийся под угрозой, черный – недавно исчезнувший.
Однако большинство листьев на дереве серые: это означает, что они не были оценены, или в их отношении недостаточно данных. Даже среди хорошо известных видов изучена лишь небольшая часть. «Удивительно, сколько исследований еще предстоит провести»,– говорят авторы проекта.
Исследователи создали благотворительную организацию OneZoom. Используя «древо жизни», можно заниматься просветительской работой, притом каждый лист на дереве доступен для спонсорства, то есть можно «усыновить» выбранный вид. Команда также составила рейтинг «популярности» каждого вида, сравнив с числом просмотров информации о них на Википедии.
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