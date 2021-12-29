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Природа

Интерактивное древо жизни: связь между 2,2 миллионами видов наглядно

Анастасия Баринова
29 декабря 2021
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Фото: OneZoom
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Фото: OneZoom
Проект для изучения жизни на Земле и ее эволюционной истории получил название OneZoom.

Хотите полазать по эволюционному древу жизни и пристально изучить сотни тысяч видов, которые на нем живут? Теперь у вас есть такая возможность!

Несколько ученых из Великобритании создали интерактивный сайт OneZoom, которые содержит информацию о 2,2 млн видов живых существ и отображает связи между ними. Проект поможет лучше понять эволюционную историю Земли и обратить внимание на виды, которым угрожает исчезновение.

«Он позволяет людям найти своих любимых представителей природы, будь то крохотный грызун или гигантская секвойя, и увидеть, как их связала эволюция, создав массивное древо всего живого на Земле», – Ян Вонг, биолог-эволюционист Оксфордского университета.

Ученые подчеркивают, что новый инструмент наглядно демонстрирует уязвимое положение множества растений и животных. «Листья», представляющие каждый вид на дереве, имеют цветовую кодировку в зависимости от риска исчезновения: зеленый – благополучный статус; красный – находящийся под угрозой, черный – недавно исчезнувший.

Однако большинство листьев на дереве серые: это означает, что они не были оценены, или в их отношении недостаточно данных. Даже среди хорошо известных видов изучена лишь небольшая часть. «Удивительно, сколько исследований еще предстоит провести»,– говорят авторы проекта.

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OneZoom

Исследователи создали благотворительную организацию OneZoom. Используя «древо жизни», можно заниматься просветительской работой, притом каждый лист на дереве доступен для спонсорства, то есть можно «усыновить» выбранный вид. Команда также составила рейтинг «популярности» каждого вида, сравнив с числом просмотров информации о них на Википедии.

На первом месте оказались люди, но они постоянно борются за ведущую строчку с родом волки (Canis), в который входят все домашние собаки.

Посмотрите, где сейчас находится МКС и многие земные спутники, на детальной визуализации от NASA в реальном времени. 

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