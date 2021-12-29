Интерактивное древо жизни: связь между 2,2 миллионами видов наглядно

Хотите полазать по эволюционному древу жизни и пристально изучить сотни тысяч видов, которые на нем живут? Теперь у вас есть такая возможность!

Несколько ученых из Великобритании создали интерактивный сайт OneZoom, которые содержит информацию о 2,2 млн видов живых существ и отображает связи между ними. Проект поможет лучше понять эволюционную историю Земли и обратить внимание на виды, которым угрожает исчезновение.