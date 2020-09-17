Интерактивный сайт показывает происходящее на планете и, кажется, знает о ней всё

Сайт, созданный разработчиком из Сиэтла Кэмероном Бекарио изначально задумывался для того, чтобы показать движение ветров по всему миру. Данные брались из Глобальной системы прогнозирования Национальной метеорологической службы США (GFS) и применялись к масштабируемой карте. Обновление карты происходило каждые три часа, что позволяло наблюдать за ветрами в режиме почти реального времени.

Эта функция осталась на сайте Earth до сих пор, но к настоящему времени проект превратился в точку сбора данных невероятно впечатляющих масштабов.

Нажав на кнопку earth в левом нижнем углу, пользователь может отследить мощность ветра на различных высотах, содержание влаги в облаках, индекс дискомфорта (ощущаемая температура воздуха), направление океанских течений и высоту волн, температуру поверхности моря, текущее содержание в атмосфере парниковых газов, аэрозольный состав атмосферы, включая наличие мелкодисперсных частиц разного размера, а также узнать, где в эту минуту на планете можно увидеть полярное сияние.