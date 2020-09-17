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Природа

Интерактивный сайт показывает происходящее на планете и, кажется, знает о ней всё

National Geographic Россия
17 сентября 2020
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Фото: earth.nullschool.net
Проект Earth, созданный в 2013 году, разросся до невероятных размеров.

Сайт, созданный разработчиком из Сиэтла Кэмероном Бекарио изначально задумывался для того, чтобы показать движение ветров по всему миру. Данные брались из Глобальной системы прогнозирования Национальной метеорологической службы США (GFS) и применялись к масштабируемой карте. Обновление карты происходило каждые три часа, что позволяло наблюдать за ветрами в режиме почти реального времени.

Эта функция осталась на сайте Earth до сих пор, но к настоящему времени проект превратился в точку сбора данных невероятно впечатляющих масштабов. 

Нажав на кнопку earth в левом нижнем углу, пользователь может отследить мощность ветра на различных высотах, содержание влаги в облаках, индекс дискомфорта (ощущаемая температура воздуха), направление океанских течений и высоту волн, температуру поверхности моря, текущее содержание в атмосфере парниковых газов, аэрозольный состав атмосферы, включая наличие мелкодисперсных частиц разного размера, а также узнать, где в эту минуту на планете можно увидеть полярное сияние. 

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earth.nullschool.net Пример возможностей проекта Earth

В систему помимо GFS интегрированы данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), версия 5 системы наблюдений за Землей Годдарда NASA (GEOS-5) и другие наборы данных от различных агентств и исследовательских центров. 

Рассматривать Землю можно в восьми разных проекциях и масштабировать карту, перемещаясь и узнавая данные о любой точке планеты.

Узнайте, как в сети появился аудиоархив со звуками лесов и парков со всего мира.

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