Инвазивные прожорливые черви распространились в США и вредят местным экосистемам

Исследователи из дендрария Висконсинского университета в Мадисоне опубликовали работу о вредоносном влиянии азиатских дождевых червей на экосистемы в Соединенных Штатах. Эти животные активно пожирают опавшую листву, оставляя после себя оголенную почву, вытесняют других дождевых червей, многоножек, саламандр и птиц, гнездящихся на земле, нарушая пищевые цепочки в лесах.

Исследование показало, что прыгающие черви могут распространяться со скоростью более пяти гектаров в год, изменяя химический состав почвы и микробные сообщества.

Эндемичные для Японии и Корейского полуострова три инвазивных вида этих червей — Amynthas agrestis, A. tokioensis и Metaphire hilgendorfi — обитают в Соединенных Штатах уже более века. Но в последние 15 лет эти животные начали активно распространяться, прочно обосновавшись на значительной территории страны.

Распространению червей способствовали их использование в качестве компостных животных и рыболовных приманок. По словам соавтора исследования Ника Хеншу, рыбаки любят прыгающих червей, поскольку они «извиваются как разъяренные змеи, приманивая рыбу».