Инвазивные прыгающие черви вторглись уже в 15 штатов США

В 2020 году исследователи из дендрария Висконсинского университета в Мадисоне опубликовали работу о воздействии высокоинвазивных азиатских червей на экосистемы в США. Эти животные активно пожирают опавшую листву, оставляя после себя оголенную почву, вытесняют других дождевых червей, многоножек, саламандр и даже птиц, гнездящихся на земле, нарушая пищевые цепочки в лесах.

По данным Смитсоновского института, эта проблема далека от решения. Более того, прыгающие черви распространились уже на 15 штатов США. За последнее время они были замечены в Миннесоте, Висконсине, Миссури, Иллинойсе, Айове, Небраске, Огайо, Техасе, Луизиане, Индиане, Канзасе, Кентукки, Теннесси, Оклахоме и Северной Дакоте.

Речь идет о трех видах эндемичных для Японии и Корейского полуострова червей – Amynthas agrestis, A. tokioensis и Metaphire hilgendorfi. Они были завезены в Северную Америку еще в XIX веке, однако в последние годы их распространение стремительно ускорилось.

По сравнению с обыкновенными дождевыми червями Lumbricus, прыгающие черви быстрее растут и размножаются без партнера. Они способны за короткие сроки поглотить питательные вещества из верхнего слоя почвы вокруг себя, превращая землю в безжизненные сухие гранулы, негостеприимные для деревьев и растений.