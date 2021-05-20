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Природа

Инвазивные виды обходятся Африке в $3,66 трлн в год

National Geographic Россия
20 мая 2021
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Фото: CABI Agriculture and Bioscience
Это в полтора раза больше, чем совокупный валовой внутренний продукт всех африканских стран.

Неместные виды сорняков, насекомых или червей могут нести катастрофические последствия для сельского хозяйства, и всего лишь одна ошибка способна снизить урожайность основных сельскохозяйственных культур в отдельном регионе.

Исследователи из Ганы, Кении, Великобритании и Швейцарии попытались оценить ежегодный экономический ущерб, наносимый инвазивными видами сельскому хозяйству Африки.

Команда изучила соответствующую рецензируемую литературу об инвазивных видах, а также опросила более тысячи заинтересованных сторон, включая фермеров, исследователей и государственных чиновников, о финансовых последствиях влияния неместных видов на сельское хозяйство.

Участников попросили оценить потери урожая, вызванные инвазивными видами, а также понесенные затраты. Команда обнаружила, что средняя стоимость вреда для сельскохозяйственного сектора в 54 странах Африки составляет 74,3 миллиарда долларов в год.

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Но между странами были существенные различия. Наиболее пострадавшими странами оказались Нигерия, которая ежегодно теряет около одного триллиона долларов из-за инвазивных видов, и Демократическая Республика Конго, которая — 317 миллиардов долларов.

В целом, экономические потери от инвазивных видов превышают ВВП 27 из 49 стран, включенных в исследование. Подавляющее большинство (99,2 процента, или 3,63 триллиона долларов) оценочных общих затрат было связано с удалением инвазивных сорняков с сельскохозяйственных культур.

Прополка зерновых культур обошлась сельскому хозяйству в 2,61 триллиона долларов, кукурузы и корнеплодов — в 508 миллиардов долларов, овощей — в 120 миллиардов долларов.

«Удаление инвазивных чужеродных сорняков чаще всего является неоплачиваемой работой и в основном выполняется женщинами и детьми, что сокращает время, которое они могут тратить на приносящую доход и общественную деятельность или образование», – Рене Эшен, соавтор исследования.

Из животных наибольшие потери урожая вызывает моль, известная как Phthorimaea absoluta, которая поражает растения томатов. Потери от ее деятельности оцениваются в 11,4 миллиарда долларов в год. Другие насекомые вредят урожаю кукурузы, маниоки, манго и цитрусовых на сумму более 21,5 миллиарда долларов.

Авторы предупредили, что их результаты могут недооценивать истинную экономическую стоимость инвазивных видов для сельскохозяйственного сектора Африки, поскольку они не включают затраты, связанные с химическими гербицидами, используемыми для борьбы с вредителями и болезнями.

Узнайте, какие инвазивные виды нужно срочно уничтожить.

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