Инвазивные виды обходятся Африке в $3,66 трлн в год

Неместные виды сорняков, насекомых или червей могут нести катастрофические последствия для сельского хозяйства, и всего лишь одна ошибка способна снизить урожайность основных сельскохозяйственных культур в отдельном регионе.

Исследователи из Ганы, Кении, Великобритании и Швейцарии попытались оценить ежегодный экономический ущерб, наносимый инвазивными видами сельскому хозяйству Африки.

Команда изучила соответствующую рецензируемую литературу об инвазивных видах, а также опросила более тысячи заинтересованных сторон, включая фермеров, исследователей и государственных чиновников, о финансовых последствиях влияния неместных видов на сельское хозяйство.

Участников попросили оценить потери урожая, вызванные инвазивными видами, а также понесенные затраты. Команда обнаружила, что средняя стоимость вреда для сельскохозяйственного сектора в 54 странах Африки составляет 74,3 миллиарда долларов в год.