Инверсионная облачность в Гранд-Каньоне: видео

Работу проделали Гэвин Хеффернан и Харун Мехмединович — опытные фотографы, сотрудничающие с National Geographic, BBC, Discovery и другими СМИ. Съемка в Гранд-Каньоне велась для частного проекта Skyglow, который показывает, как городское световое загрязнение меняет привычные пейзажи. Но экспедиция в Гранд-Каньон принесла другие результаты: Хеффернан и Мехмединович стали свидетелями появления инверсионной облачности.
Это явление возникает, когда температура влажного воздуха над поверхностью земли ниже температуры в более высоких слоях атмосферы. При отсутствии ветра облака, накрытые слоем теплого воздуха, не могут подняться, укутывая котловину «одеялом».
По данным Национальной погодной службы США, в районе Гранд-Каньона это происходит раз в несколько лет. Однако в последние годы из-за изменения климата на планете увидеть его можно все чаще: с 2014-го года инверсионная облачность здесь формировалась как минимум три раза.
Посмотрите, как облака окружили айсберг.