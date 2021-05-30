Инверсионная облачность в Гранд-Каньоне: видео

Это явление возникает, когда температура влажного воздуха над поверхностью земли ниже температуры в более высоких слоях атмосферы. При отсутствии ветра облака, накрытые слоем теплого воздуха, не могут подняться, укутывая котловину «одеялом».

По данным Национальной погодной службы США, в районе Гранд-Каньона это происходит раз в несколько лет. Однако в последние годы из-за изменения климата на планете увидеть его можно все чаще: с 2014-го года инверсионная облачность здесь формировалась как минимум три раза.

Посмотрите, как облака окружили айсберг.