Испания ужесточила закон о защите животных. Корриду так и не запретили

Зато за ряд нарушений последует уголовное наказание.

Правительство Испании готовит поправки в закон о защите животных. Планируется запретить продажу домашних животных в магазинах, превратить зоопарки и дельфинарии в центры восстановления дикой природы и перестать использовать диких животных в цирках.

Убийство домашних животных (за исключением случаев медицинской эвтаназии) также будет караться законом. Если животное пострадало от жестокого обращения и не получило лечения – владелец может быть отправлен в тюрьму на 18 месяцев, а если животное при этом умерло – срок увеличится до года. Продажа питомцев в магазинах прекратится: этим займутся исключительно лицензированные заводчики.

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В качестве первого шага зоопаркам будет запрещено покупать или разводить неместные виды. Когда экзотические питомцы умрут, на их место можно брать только местные виды, за исключением особых соглашений о разведении в неволе для последующего выпуска в дикую природу.

Анонсированные поправки сразу же вызвали шквал критики. Ассоциация иберийских зоопарков, в которую входят 48 крупнейших зоопарков и аквариумов в Испании и Португалии, выразила сожаление по поводу того, что чиновники с ними не проконсультировались.

«Зоопарки играют важную роль в сохранении биоразнообразия; многие животные, такие как калифорнийский кондор, исчезли бы без нас», – президент ассоциации Хавьер Альмуния.

А главная претензия защитников природы состоит в том, что реформа не затрагивает корриду. В ответ на это правительство пояснило, что этот «традиционный краеугольный камень испанской культуры» следует рассматривать отдельно. «Страна нуждается в более широких дебатах о корриде, а этот закон был срочным», – заявил глава правительства по защите прав животных Серхио Торрес. Он не исключает, что в будущем власти отдельно займутся статусом корриды.

В конце прошлого года Испания уже уравняла права животных с человеческими.