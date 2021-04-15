Испуганные австралийцы применили против змеи пылесос: видео

Они также установили, что пойман был детеныш змеи, но ни его «братья», ни мать не должны приползти в дом: двухмесячная черная змея уже сама преодолевает большие расстояния и, вероятно, просто заблудилась.

Взрослые черные змеи могут вырастать до двух метров в длину. И хотя они очень распространены в Австралии, к летальному исходу их укусы не приводят. Кроме того, очень пугливы, предпочитают не показываться на глаза человека и первыми на него не нападают.

Заметив в доме змею, людям следует закрыть дверь и вызвать профессионалов. Прибегать к помощи пылесоса не следует: этим можно нанести рептилиям травмы, а в случае убийства змеи, пусть и по неосторожности, австралийцам грозит крупный штраф.

При этом змеи даже не входят в число самых опасных животных Австралии!