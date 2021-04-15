Испуганные австралийцы применили против змеи пылесос: видео

В компанию Sunshine Coast Snake Catchers, занимающуюся отловом змей в австралийском штате Квинсленд, обратилась пара местных жителей с просьбой избавиться от рептилии. Обычно специалисты, приезжая на такой вызов, ловят пробравшуюся в дом змею, но в данном случае та уже находилась в ловушке — внутри пылесоса.
По словам владельцев дома, они запаниковали, увидев черную змею (Pseudechis porphyriacus), но под рукой оказался только этот чистящий аппарат. Змееловы оценили состояние животного — к счастью, она не получила повреждений, а затем выпустили ее в естественную среду обитания.
Они также установили, что пойман был детеныш змеи, но ни его «братья», ни мать не должны приползти в дом: двухмесячная черная змея уже сама преодолевает большие расстояния и, вероятно, просто заблудилась.
Взрослые черные змеи могут вырастать до двух метров в длину. И хотя они очень распространены в Австралии, к летальному исходу их укусы не приводят. Кроме того, очень пугливы, предпочитают не показываться на глаза человека и первыми на него не нападают.
Заметив в доме змею, людям следует закрыть дверь и вызвать профессионалов. Прибегать к помощи пылесоса не следует: этим можно нанести рептилиям травмы, а в случае убийства змеи, пусть и по неосторожности, австралийцам грозит крупный штраф.
При этом змеи даже не входят в число самых опасных животных Австралии!