Испуганный кенгуру напал на женщину. Ей пришлось притворяться мертвой

Жительница Австралии получила множество ран из-за нападения крупного кенгуру. Драматическое событие произошло в окрестностях городка Уодонга (Wodonga) в штате Виктория, в нескольких метрах от популярного туристического маршрута. В последние месяцы из-за сухой и жаркой зимы кенгуру стали подбираться все ближе к человеку в поисках пищи и воды, и в парках, в свою очередь, были установлены предупреждающие знаки. В частности, владельцев собак просили не выгуливать их без поводка.
Местная жительница по имени Дина не приняла предупреждение всерьез и во время прогулки отпустила своего пса. К несчастью, рядом оказался кенгуру, и собака погналась за ним.
Животное решило защищаться: кенгуру сбил женщину с ног и принялся наносить ей удары передними лапами, наскакивая на Дину не менее мощными задними. Ему даже удалось вырвать кусок мяса из ноги пострадавшей. Дина успела перевернуться лицом вниз, и это спасло ее от более тяжелых травм: кенгуру с легкостью мог вспороть ей живот длинными когтями и сильными ударами лап. В критической ситуации она приняла еще одно правильное решение, притворившись мертвой, и кенгуру в конце концов оставил ее в покое.
Последствия оказались серьезными: когтистые лапы оставили глубокие раны на руках, ногах и спине. Несколько дней Дина провела в больнице. Ей наложили 25 швов только на лицо, при этом некоторые порезы проходили в опасной близости от правого глаза. Сейчас женщина постепенно восстанавливается, но разъяренного кенгуру виноватым не считает: она понимает, что сама нарушила правила прогулок с животными по тропе, отпустив собаку.
Посмотрите, как мужчина дерется с кенгуру.