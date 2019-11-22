Испуганный кенгуру напал на женщину. Ей пришлось притворяться мертвой

Жительница Австралии получила множество ран из-за нападения крупного кенгуру. Драматическое событие произошло в окрестностях городка Уодонга (Wodonga) в штате Виктория, в нескольких метрах от популярного туристического маршрута. В последние месяцы из-за сухой и жаркой зимы кенгуру стали подбираться все ближе к человеку в поисках пищи и воды, и в парках, в свою очередь, были установлены предупреждающие знаки. В частности, владельцев собак просили не выгуливать их без поводка.



Местная жительница по имени Дина не приняла предупреждение всерьез и во время прогулки отпустила своего пса. К несчастью, рядом оказался кенгуру, и собака погналась за ним.