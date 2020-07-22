Исследовательница из Новосибирска описала новый род пауков

Пауки Manzuma проживают в Афротропической области (биогеографический выдел, к которому относятся континентальная Африка, прилегающие острова и юг Аравийского полуострова). В состав этого рода входят семь видов. Четыре из них раньше относили к другим родам, а три — новые, описания которых также сделала Галина Азаркина, сообщает «Наука в Сибири».

«В 2007–2008 годах я работала в Бельгии, в Королевском музее Центральной Африки, занималась африканскими пауками-скакунчиками. Там мне впервые попались странные пауки, внешне похожие на представителей рода Элуриллюс (Aelurillus), по которым я защищала кандидатскую диссертацию. Когда я начала разбираться, оказалось, что строение копулятивных (половых) органов у них другое.

Примерно в это же время коллеги переслали мне дополнительный материал уже определённых в других родах видов, похожих на этих странных пауков. Так я поняла, что нужно описывать новый род. Для этого я много лет при помощи коллег и сама собирала материал по разным музеям и коллекциям, после несколько раз ездила в ЮАР», — рассказывает исследовательница.

Признаками, которые позволяют отнести пауков к новому роду, являются разнообразные морфологические отличия — как в общем строении (габитусе), так и в устройстве их копулятивных органов. Некоторые роды настолько похожи, что разделить их можно только по последнему показателю.