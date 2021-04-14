Из вибраций паутины создали музыку

Пауки в значительной степени полагаются на прикосновение, чтобы чувствовать окружающий мир. Их тела и ноги покрыты крошечными волосками, которые могут различать разные виды вибраций. Добыча, наткнувшаяся на паутину, издает вибрационный шум, воспринимаемый пауком. При этом каждая нить паутины издает разный тон.

Когда мы представляем паутину, то обычно рисуем в воображении нити, которые образуют плоскую, круглую фигуру с радиальными спицами, однако в большинстве случаев пауки строят свою паутину в трех измерениях.