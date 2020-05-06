Из-за глобального потепления пауки-волки в Арктике начали есть своих детей
Исследование, проведенное на Аляске, показывает, что по мере того, как самки пауков-волков (Lycosidae) становятся больше и производят больше потомства, конкуренция между ними возрастает, что приводит к повышению уровня каннибализма и сокращению числа молодых пауков, доживающих до взрослой жизни. Новое исследование Вашингтонского университета в Сент-Луисе опубликовано в Journal of Animal Ecology.
Повышение средней температуры привело к тому, что самки стали крупнее и начали производить на свет больше потомства. С ростом численности популяции ужесточилась и конкуренция за пропитание. Из-за нехватки пищи пауки начали прибегать к каннибализму, причем жертвами в большинстве случаев становятся более слабые особи — молодняк, беззащитный перед собственными матерями.
Как отмечают исследователи, подобный сценарий может разворачиваться в других частях мира и иметь последствия для более широких популяций беспозвоночных.
Началу исследования поспособствовало наблюдение биологов, которые обнаружили, что пауки-волки в некоторых районах Арктики стали крупнее в годы с более продолжительным летом. По мере увеличения размеров самок увеличивается и их плодовитость, однако авторы исследования установили, что количество молодняка в группах, где обнаруживались крупные особи, меньше, чем в группах с обычными размерами пауков.
Исследователи выяснили, что меньшее количество молодняка связано с каннибализмом самок. Эта идея была дополнительно подтверждена экспериментальными результатами.
Результаты этого исследования показывают, что каннибализм действительно регулирует популяции пауков-волков в дикой природе, снижая выживаемость молоди. Тем не менее, в долгосрочной перспективе частое поедание сородичей может быть невыгодно для отдельных видов или популяций.
«Результаты нашего исследования являются напоминанием о том, что изменение размера тела беспозвоночных, вызванное изменением климата, может иметь широко распространенные экологические последствия, включая изменения во внутривидовой конкуренции, рационе питания и структуре населения», — говорится в исследовании.
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