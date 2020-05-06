Из-за глобального потепления пауки-волки в Арктике начали есть своих детей

Исследование, проведенное на Аляске, показывает, что по мере того, как самки пауков-волков (Lycosidae) становятся больше и производят больше потомства, конкуренция между ними возрастает, что приводит к повышению уровня каннибализма и сокращению числа молодых пауков, доживающих до взрослой жизни. Новое исследование Вашингтонского университета в Сент-Луисе опубликовано в Journal of Animal Ecology.

Повышение средней температуры привело к тому, что самки стали крупнее и начали производить на свет больше потомства. С ростом численности популяции ужесточилась и конкуренция за пропитание. Из-за нехватки пищи пауки начали прибегать к каннибализму, причем жертвами в большинстве случаев становятся более слабые особи — молодняк, беззащитный перед собственными матерями.