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Природа

Из-за глобального потепления пауки-волки в Арктике начали есть своих детей

Михаил Сысоев
06 мая 2020
Ростислав Машин
Портрет паука-волка
Фото: Ростислав Машин
Кривошеев Кирилл
Паук-волк
Фото: Кирилл Кривошеев
Кривошеев Кирилл
Паук-волк
Фото: Кирилл Кривошеев
Владимир Нейморовец
Паук-волк Trochosa terricola с коконом яиц
Фото: Владимир Нейморовец
Каннибализм у этих существ полезен для регулирования популяции, но вреден в долгосрочной перспективе.

Исследование, проведенное на Аляске, показывает, что по мере того, как самки пауков-волков (Lycosidae) становятся больше и производят больше потомства, конкуренция между ними возрастает, что приводит к повышению уровня каннибализма и сокращению числа молодых пауков, доживающих до взрослой жизни. Новое исследование Вашингтонского университета в Сент-Луисе опубликовано в Journal of Animal Ecology.

Повышение средней температуры привело к тому, что самки стали крупнее и начали производить на свет больше потомства. С ростом численности популяции ужесточилась и конкуренция за пропитание. Из-за нехватки пищи пауки начали прибегать к каннибализму, причем жертвами в большинстве случаев становятся более слабые особи — молодняк, беззащитный перед собственными матерями.

«Хотя каннибализм, вероятно, не лучший диетический выбор для этих существ, наши полевые и экспериментальные данные показывают, что, когда вокруг много пауков, они чаще обращаются к каннибализму. Вероятно, это отражение возросшей конкуренции среди пауков за ресурсы», — Аманда Кольц, ведущий автор исследования.

Как отмечают исследователи, подобный сценарий может разворачиваться в других частях мира и иметь последствия для более широких популяций беспозвоночных.

Началу исследования поспособствовало наблюдение биологов, которые обнаружили, что пауки-волки в некоторых районах Арктики стали крупнее в годы с более продолжительным летом. По мере увеличения размеров самок увеличивается и их плодовитость, однако авторы исследования установили, что количество молодняка в группах, где обнаруживались крупные особи, меньше, чем в группах с обычными размерами пауков.

Исследователи выяснили, что меньшее количество молодняка связано с каннибализмом самок. Эта идея была дополнительно подтверждена экспериментальными результатами.

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Amanda Koltz

Результаты этого исследования показывают, что каннибализм действительно регулирует популяции пауков-волков в дикой природе, снижая выживаемость молоди. Тем не менее, в долгосрочной перспективе частое поедание сородичей может быть невыгодно для отдельных видов или популяций.

«Данные других исследований показывают, что пауки-волки, питающиеся только сородичами, живут меньше чем те, кто использует более разнообразный рацион», — заключает Кольц.

«Результаты нашего исследования являются напоминанием о том, что изменение размера тела беспозвоночных, вызванное изменением климата, может иметь широко распространенные экологические последствия, включая изменения во внутривидовой конкуренции, рационе питания и структуре населения», — говорится в исследовании.

Узнайте о жестокой любви в мире пауков.

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