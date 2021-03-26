Из-за неудачной селекции появились кролики, которые ходят на передних лапах

Ученые выяснили, что причина такого поведения заключается в мутации одного единственного гена, которые вызывают дефекты спинного мозга кроликов. В результате они не могут достаточно хорошо координировать свои конечности для выполнения прыжка.

Этот ген известен как RORB — он дает инструкции клеткам млекопитающих, чтобы они могли создавать определенные белки. Белки RORB обычно встречаются во всей нервной системе кроликов, где они помогают превратить генетический код в шаблон построения белка. Однако именно эта мутация вызывает особенно резкое уменьшение количества нейронов спинного мозга, которые действительно могут продуцировать этот белок.