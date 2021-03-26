Из-за неудачной селекции появились кролики, которые ходят на передних лапах

Селективное разведение животных зачастую дает неудачные результаты, и ученые рассказали об одном из таких ярких примеров. Работая с породой кроликов, известных как сотёры (sauteur d’Alfort), селекционеры вывели животных, которые вместо бега и прыжков передвигаются на передних лапах.
Ученые выяснили, что причина такого поведения заключается в мутации одного единственного гена, которые вызывают дефекты спинного мозга кроликов. В результате они не могут достаточно хорошо координировать свои конечности для выполнения прыжка.
Этот ген известен как RORB — он дает инструкции клеткам млекопитающих, чтобы они могли создавать определенные белки. Белки RORB обычно встречаются во всей нервной системе кроликов, где они помогают превратить генетический код в шаблон построения белка. Однако именно эта мутация вызывает особенно резкое уменьшение количества нейронов спинного мозга, которые действительно могут продуцировать этот белок.
Две копии мутации RORB фактически привели к отсутствию белков в спинном мозге, и это было связано с неспособностью к прыжку. У других кроликов того же помёта, способных прыгать на задних лапах, такой потери белка не наблюдалось.
Авторы заключают, что ген RORB должен быть тем, что позволяет кроликам скакать. Он также может быть ключом к прыжкам других млекопитающих.
Сотёры имеют и другие анатомические дефекты, помимо их странной походки. Многие рождаются слепыми, у них на первом году жизни развивается катаракта.
По словам соавтора исследования Лейфа Андерссона, многие другие гены, несомненно, играют роль в передвижении и походке, но их эффекты часто будут незаметными. RORB — это редкий случай, когда мутация в одном гене производит такой драматический эффект.