Из заброшенного советского бункера вырвались муравьи-каннибалы

Никаких источников пищи в бункере не было, и муравьи поедали своих мертвых сородичей. Конкретно в этом нет ничего необычного: малые лесные муравьи нередко с аналогичной целью нападают на соседние колонии, а также едят своих старых и бесполезных собратьев.



Удивительным оказалось другое. Потерявшаяся колония состояла только из рабочих муравьев, то есть не могла размножаться. Кроме того, в условиях холодного бункера (температура там даже в летние месяцы около +10 °C) яйцекладка все равно была бы невозможна. Тем не менее когда биологи проверили состояние колонии через два года, то обнаружили, что ее численность увеличилась. Единственным объяснением могло быть то, что новые члены колонии оказывались здесь точно так же случайно, падая из «родительского» гнезда.



По разным оценкам, в бункере жило от сотен тысяч до миллиона особей. Ученые решили помочь насекомым покинуть бункер и установили брус, соединяющий отверстие вентиляции с землей. Через год необычное гнездо опустело, и о его существовании напоминали только тысячи муравьиных трупов со следами укусов.