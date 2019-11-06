Из заброшенного советского бункера вырвались муравьи-каннибалы

В 2013 году ученые из Музея и Института зоологии и Польской академии наук отправились в заброшенный советский ядерный бункер «Специальный объект 3003 Темплево», чтобы изучить поселившихся там летучих мышей. Там их ждала более интересная находка: колония малых лесных муравьев (лат. Formica polyctena), лишенных возможности покинуть бункер.
Известно, что муравьи могут селиться в самых необычных местах. Их гнезда обнаруживаются в шасси автомобилей или в деревянном ящике, где они живут в полной темноте, но во всех случаях у них остается путь наружу. Ситуация в бункере отличалась от всех известных моделей – судя по всему, насекомые свалились в вентиляционную трубу из гнезда, расположенного на ее верху, и не смогли вернуться обратно.
Никаких источников пищи в бункере не было, и муравьи поедали своих мертвых сородичей. Конкретно в этом нет ничего необычного: малые лесные муравьи нередко с аналогичной целью нападают на соседние колонии, а также едят своих старых и бесполезных собратьев.
Удивительным оказалось другое. Потерявшаяся колония состояла только из рабочих муравьев, то есть не могла размножаться. Кроме того, в условиях холодного бункера (температура там даже в летние месяцы около +10 °C) яйцекладка все равно была бы невозможна. Тем не менее когда биологи проверили состояние колонии через два года, то обнаружили, что ее численность увеличилась. Единственным объяснением могло быть то, что новые члены колонии оказывались здесь точно так же случайно, падая из «родительского» гнезда.
По разным оценкам, в бункере жило от сотен тысяч до миллиона особей. Ученые решили помочь насекомым покинуть бункер и установили брус, соединяющий отверстие вентиляции с землей. Через год необычное гнездо опустело, и о его существовании напоминали только тысячи муравьиных трупов со следами укусов.
Результаты исследования показывают, как животные могут адаптироваться к экстремальным и необычным условиям – в этом секрет их эволюционного пути.