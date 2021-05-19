Изменение климата приведет к преобладанию самок среди аллигаторов

Многие последствия изменения климата вполне очевидны для всех: среди них, например, необычные погодные условия, повышение уровня моря и исчезновение видов в результате обезлесения и деградации среды обитания. Однако другие последствия не столь очевидны и кажутся немного странными.

Группа ученых под руководством Саманты Бок из Университета Джорджии выяснила, что потепление климата может изменить соотношение полов у некоторых рептилий. В частности, американские аллигаторы могут в конечном итоге стать в основном самками, что приведет к сокращению их популяции и повлияет на экосистемы, в которых они обитают.

На половую принадлежность некоторых рептилий — крокодилов и черепах — влияет температура окружающего воздуха, при которой находится яйцо с зародышем. Американские аллигаторы (Alligator mississippiensis) — одни из таких крокодилов. Температура в гнездах от 32,5 до 33,5 градусов по Цельсию в основном приводит к появлению самцов, тогда как при температурах выше или ниже этих значений рождаются в основном самки.

Бок и ее команда измерили температуру 86 гнезд на двух участках в северном и южном регионах географического ареала американского аллигатора и исследовали влияние максимальных суточных температур воздуха на температуру в гнездах.