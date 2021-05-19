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Природа

Изменение климата приведет к преобладанию самок среди аллигаторов

National Geographic Россия
19 мая 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Соотношение полов у этих рептилий сильно зависит от температурного режима в гнездах.

Многие последствия изменения климата вполне очевидны для всех: среди них, например, необычные погодные условия, повышение уровня моря и исчезновение видов в результате обезлесения и деградации среды обитания. Однако другие последствия не столь очевидны и кажутся немного странными.

Группа ученых под руководством Саманты Бок из Университета Джорджии выяснила, что потепление климата может изменить соотношение полов у некоторых рептилий. В частности, американские аллигаторы могут в конечном итоге стать в основном самками, что приведет к сокращению их популяции и повлияет на экосистемы, в которых они обитают.

На половую принадлежность некоторых рептилий — крокодилов и черепах — влияет температура окружающего воздуха, при которой находится яйцо с зародышем. Американские аллигаторы (Alligator mississippiensis) — одни из таких крокодилов. Температура в гнездах от 32,5 до 33,5 градусов по Цельсию в основном приводит к появлению самцов, тогда как при температурах выше или ниже этих значений рождаются в основном самки.

Бок и ее команда измерили температуру 86 гнезд на двух участках в северном и южном регионах географического ареала американского аллигатора и исследовали влияние максимальных суточных температур воздуха на температуру в гнездах.

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Исследование показало, что повышение температуры на 1,1 до 1,4 градуса по Цельсию может изменить соотношение полов и произвести в основном самцов. Однако более существенное повышение температуры, которое ученые предсказывают ближе к концу века, приведет к тому, что самцы почти не будут вылупляться.

Если соотношение полов сдвинется достаточно далеко в сторону самок или самцов, может не хватить противоположного пола, чтобы предотвратить вымирание вида. Кроме того, развивающиеся рептилии могут оказаться неспособными выжить в гнезде, если из-за теплового шока температура станет слишком высокой. Это означает, что потомство, умирающее до того, как вылупятся яйца, станет основной причиной сокращения популяции.

В экологических системах каждый организм играет роль в большей пищевой сети. Даже небольшие изменения статуса-кво отдельных видов могут вызвать волновой эффект во всем сообществе.

«Один из способов обеспечить рептилиям способность противостоять изменению соотношения полов в дикой природе — это реализация программы искусственной инкубации, при которой мы собираем яйца из гнезд и инкубируем их при определенной температуре, а затем выпускаем обратно в дикую природу», — заключает Бок.

Посмотрите, как аллигаторы гуляют по снегу.

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