Извержение карибского вулкана: фото NASA

На Сент-Винсенте продолжается извержение вулкана Суфриер. Пепел и газ поднялись высоко в воздух над этим и соседними карибскими островами. Первое с 1979 года крупное извержение потребовало эвакуации более тысячи людей.
Всплеск взрывной активности начался 9 апреля 2021 года. Примерно в 10:30 по местному времени сканер спутника Landsat 8 получил изображение вулканического пепла: шлейф скрывает вулкан, пик которого находится на высоте 1178 метров над уровнем моря на северной стороне Сент-Винсента.
Вулканологи наблюдают активность Суфриера на протяжении нескольких последних месяцев. Вышедшая к поверхности магма медленно создавала лавовый купол: на этой стадии извержение считается эффузивным. В это время сжатые газы, захваченные в горных породах, постепенно расширяются, и при определенном давлении они способны разбить горные породы, и тогда происходит извержение взрывного типа.
Ветер унес большую часть пепла и газа на восток от Сент-Винсента. Во второй половине дня 10 апреля 2021 года спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) на спутнике NASA Aqua получил изображение, показывающее, что пепел достиг Барбадоса, находящегося на расстоянии 190 километров.
Затем пепел начал оседать на землю. Накрыв некоторые районы Сент-Винсента, он снизил видимость, что затрудняет эвакуацию. Под угрозу поставлены запасы продовольствия и воды, а люди, которые не покинули остров, вынуждены дышать загрязненным воздухом.
В настоящее время ученые исследуют размеры шлейфа пепла и газа: вулканические выбросы могли достигнуть стратосферы, где сильный ветер разнесет их на большие расстояния. Спутниковые инструменты уже обнаружили повышенную концентрацию диоксида серы на Кабо-Верде – архипелаге в центральной части Атлантического океана.
Узнайте, с чего началась нынешняя активность Суфриера.