Извержение карибского вулкана: фото NASA

На Сент-Винсенте продолжается извержение вулкана Суфриер. Пепел и газ поднялись высоко в воздух над этим и соседними карибскими островами. Первое с 1979 года крупное извержение потребовало эвакуации более тысячи людей.

Всплеск взрывной активности начался 9 апреля 2021 года. Примерно в 10:30 по местному времени сканер спутника Landsat 8 получил изображение вулканического пепла: шлейф скрывает вулкан, пик которого находится на высоте 1178 метров над уровнем моря на северной стороне Сент-Винсента.