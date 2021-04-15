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Природа

Извержение карибского вулкана: фото NASA

Анастасия Баринова
15 апреля 2021
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Фото: Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory
Спутниковые снимки наглядно показали развитие событий.

На Сент-Винсенте продолжается извержение вулкана Суфриер. Пепел и газ поднялись высоко в воздух над этим и соседними карибскими островами. Первое с 1979 года крупное извержение потребовало эвакуации более тысячи людей. 

Всплеск взрывной активности начался 9 апреля 2021 года. Примерно в 10:30 по местному времени сканер спутника Landsat 8 получил изображение вулканического пепла: шлейф скрывает вулкан, пик которого находится на высоте 1178 метров над уровнем моря на северной стороне Сент-Винсента.

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Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory

Вулканологи наблюдают активность Суфриера на протяжении нескольких последних месяцев. Вышедшая к поверхности магма медленно создавала лавовый купол: на этой стадии извержение считается эффузивным. В это время сжатые газы, захваченные в горных породах, постепенно расширяются, и при определенном давлении они способны разбить горные породы, и тогда происходит извержение взрывного типа. 

Ветер унес большую часть пепла и газа на восток от Сент-Винсента. Во второй половине дня 10 апреля 2021 года спектрорадиометр среднего разрешения (MODIS) на спутнике NASA Aqua получил изображение, показывающее, что пепел достиг Барбадоса, находящегося на расстоянии 190 километров.

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Lauren Dauphin/NASA Earth Observatory

Затем пепел начал оседать на землю. Накрыв некоторые районы Сент-Винсента, он снизил видимость, что затрудняет эвакуацию. Под угрозу поставлены запасы продовольствия и воды, а люди, которые не покинули остров, вынуждены дышать загрязненным воздухом.

В настоящее время ученые исследуют размеры шлейфа пепла и газа: вулканические выбросы могли достигнуть стратосферы, где сильный ветер разнесет их на большие расстояния. Спутниковые инструменты уже обнаружили повышенную концентрацию диоксида серы на Кабо-Верде – архипелаге в центральной части Атлантического океана. 

Узнайте, с чего началась нынешняя активность Суфриера. 

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