Извержение Кракатау вызвало стометровое цунами. Что было бы, находись населенные острова ближе к вулкану
Извержение вулкана Кракатау произошло в декабре 2018 года — оно вызвало цунами, обрушившееся на индонезийское побережье и погубившее более 400 человек; без жилья остались 16 тысяч индонезийцев. Высота волн во время стихийного бедствия достигала 13 метров. Исследователи Университета Брунель в Лондоне и Токийского университета составили компьютерную модель событий после извержения и выяснили сколь ужасные последствия могли произойти, находись острова ближе к вулкану.
Высота волны быстро уменьшилась с примерных 100-150 метров — в основном благодаря гравитационному воздействию и трению между волной цунами и морским дном. По достижении ближайшего необитаемого острова ее высота составляла более 80 метров.
«К счастью, на этом острове никто не жил. Однако если бы, скажем, в пяти километрах от вулкана были люди, они бы столкнулось с волнами высотой от 50 до 70 метров», — Мохаммад Хейдарзаде.
Для примера Хейдарзаде привёл извержение вулкана Кракатау 1883 года: оно привело к цунами, погубившем 36 тысяч человек. Высота волн, обрушившихся на населенные пункты, тогда составляла до 42 метров.
По словам Хейдарзаде, новое исследование важно для прибрежных сообществ, живущих вблизи вулканов, так как оно впервые показывает, какими могут быть волны, вызванные извержением. Следующим проектом Хейдарзаде будет составление карты восточного морского дна Индонезии и разработка плана противодействия цунами. Работы будут проведены совместно с Индонезийским институтом наук и Агентством по оценке и применению технологий.