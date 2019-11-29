Извержение Кракатау вызвало стометровое цунами. Что было бы, находись населенные острова ближе к вулкану

Высота волны быстро уменьшилась с примерных 100-150 метров — в основном благодаря гравитационному воздействию и трению между волной цунами и морским дном. По достижении ближайшего необитаемого острова ее высота составляла более 80 метров.

«К счастью, на этом острове никто не жил. Однако если бы, скажем, в пяти километрах от вулкана были люди, они бы столкнулось с волнами высотой от 50 до 70 метров», — Мохаммад Хейдарзаде.

Для примера Хейдарзаде привёл извержение вулкана Кракатау 1883 года: оно привело к цунами, погубившем 36 тысяч человек. Высота волн, обрушившихся на населенные пункты, тогда составляла до 42 метров.