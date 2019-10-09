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Природа

Извержение Райкоке: вид из космоса

09 октября 2019
Вулкан Райкоке
Извержение вулкана Райкоке
Фото: nasa.gov
Raikoke.jpg
Остров Райкоке
Фото: WikiMedia Commons
Прекрасные спутниковые снимки ужасающего извержения.

Вулкан Райкоке, в отличие от его активных соседей на Камчатском полуострове, извергается довольно редко. Ранее он был активен в 1924 и 1778 годах, но 22 июня 2019 года длительный период бездействия подошёл к концу. Около 4:00 утра по местному времени из 700-метрового кратера поднялся огромный поток пепла и вулканических газов. Несколько спутников — а также космонавты с МКС — наблюдали за густым шлейфом, тянущимся на восток, к шторму в Северной части Тихого океана.

Центры изучения вулканического пепла в Токио и Анкоридже выпустили заметки для авиаторов, в которых указанная высота пепла была равна 13 километрам. Данные со спутника CALIPSO указывали, что некоторые части шлейфа могли достигать до 17 километров. За несколько часов на острове были полностью уничтожены флора и фауна. Берега острова служили лежбищем для сивучей, а по краям кратера вулкана гнездились птицы.

На снимках видно, как шлейф горячего газа и пепла поднимается из-за конвекции и останавливается, когда плотность воздуха вокруг становится равной плотности шлейфа. При этом шлейф сглаживается и распространяется, создавая форму наковальни.

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Шлейф пепла и вулканических газов после извержения Райкоке
Фото: nasa.gov
Райкоке, шлейф
Шлейф извергаемых газа и пепла, вулкан Райкоке
Фото: nasa.gov
Райкоке.jpg
Остров Райкоке
Фото: https://volcano.si.edu