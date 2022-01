Извержение вулкана Хунга-Тонга привело к разливу нефти в Перу

Расстояние между этими частями планеты превышает 10 000 километров.

15 января произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга. Ученые называют его крупнейшим в регионе почти за тысячу лет, и самым крупным в мире за три десятилетия.

Эффект ощущался по всей планете. Датчик, расположенный в районе бедствия, зафиксировал волну цунами высотой 1,19 метра, прежде чем перестал отвечать, а до Австралии дошла волна высотой 77-82 см. Об этом сообщили жители Нового Южного Уэльса, лежащего в 4000 километрах от вулкана. А звуки мощного извержения донеслись даже до Аляски.

The Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcanic eruption was heard here in Alaska starting around 3:30 a.m. - 6,000 miles from the volcano! Infrasound measurements from the @alaska_avo confirm that it was indeed coincident with the volcanic pressure wave. Special thanks to Dr. David Fee. pic.twitter.com/Wp4tnwiaud — NWS Alaska Region (@NWSAlaska) January 15, 2022

В Пуэрто-Рико (расстояние — более 12 000 километров) была зафиксирована цунамиподобная морская волна метеорологического происхождения («метеоцунами»). Такие явления возникают из-за резкого падения атмосферного давления, и специалисты в данном случае объясняют это эффектом вулкана Хунга-Тонга. Метеостанции на северо-западе США также зафиксировали кратковременный подъем давления.

Not sure I have ever seen this before. My @noaaocean colleague just flagged this. The pressure wave caused by the #TongaVolcano is also actually causing a tsunami - in this case a meteotsunami of about 10cm in Puerto Rico. Wild. pic.twitter.com/EapEuNhjB5 — Greg Dusek (@DrGregDusek) January 15, 2022

И еще один удаленный регион сообщил о проблемах, вызванных цунами: в прибрежных районах Перу возникла угроза наводнений, более 20 тихоокеанских портов были закрыты, а в Ламбаеке две женщины были смыты волнами в море. В это же время неподалеку от Лимы велась разгрузка танкера. Его накрыли гигантские волны, и в результате произошел разлив нефти. Береговой участок протяженностью три километра оцеплен, здесь ведутся очистные работы и просчитываются последствия.

Golden sand turned black in Peru after an oil spill affected miles of shoreline, with some blaming the recent volcanic eruption near Tonga for the spill https://t.co/65QJLCh6jz pic.twitter.com/YuXKVEZHC8 — Reuters (@Reuters) January 18, 2022

В районе вулкана замечен невероятный эффект — «шоу молний». Извержения нередко сопровождаются молниями, но в таком количестве они удивили даже метеорологов.

This is the most incredible #lightning loop that I have ever put together. #HongaTongaHungaHaapai #HungaTonga #Volcano eruption today with nearly 400k lightning events in just a few hours! pic.twitter.com/xqW70NLeVd — Chris Vagasky (@COweatherman) January 15, 2022