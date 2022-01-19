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Природа

Извержение вулкана Хунга-Тонга привело к разливу нефти в Перу

Анастасия Баринова
19 января 2022
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Фото: Tonga Meteorological Services, Government of Tonga
Расстояние между этими частями планеты превышает 10 000 километров.

15 января произошло извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в архипелаге Тонга. Ученые называют его крупнейшим в регионе почти за тысячу лет, и самым крупным в мире за три десятилетия.

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Эффект ощущался по всей планете. Датчик, расположенный в районе бедствия, зафиксировал волну цунами высотой 1,19 метра, прежде чем перестал отвечать, а до Австралии дошла волна высотой 77-82 см. Об этом сообщили жители Нового Южного Уэльса, лежащего в 4000 километрах от вулкана.

А звуки мощного извержения донеслись даже до Аляски.

В Пуэрто-Рико (расстояние — более 12 000 километров) была зафиксирована цунамиподобная морская волна метеорологического происхождения («метеоцунами»). Такие явления возникают из-за резкого падения атмосферного давления, и специалисты в данном случае объясняют это эффектом вулкана Хунга-Тонга. Метеостанции на северо-западе США также зафиксировали кратковременный подъем давления.

И еще один удаленный регион сообщил о проблемах, вызванных цунами: в прибрежных районах Перу возникла угроза наводнений, более 20 тихоокеанских портов были закрыты, а в Ламбаеке две женщины были смыты волнами в море.

В это же время неподалеку от Лимы велась разгрузка танкера. Его накрыли гигантские волны, и в результате произошел разлив нефти. Береговой участок протяженностью три километра оцеплен, здесь ведутся очистные работы и просчитываются последствия. 

В районе вулкана замечен невероятный эффект — «шоу молний». Извержения нередко сопровождаются молниями, но в таком количестве они удивили даже метеорологов.

В самом государстве Тонга произошла настоящая катастрофа. Земля покрыта толстым слоем пепла, множество домов и коммуникаций разрушено, обнаружены первые жертвы. С удаленными островами связи почти нет, но есть данные, что и оттуда поступают сигналы бедствия. Ведутся поисково-спасательные операции, затрудненные плохой видимостью: вулканический пепел по-прежнему мешает полетам и передвижению судов.

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