Извержение вулкана Хунга-Тонга привело к разливу нефти в Перу

Эффект ощущался по всей планете. Датчик, расположенный в районе бедствия, зафиксировал волну цунами высотой 1,19 метра, прежде чем перестал отвечать, а до Австралии дошла волна высотой 77-82 см. Об этом сообщили жители Нового Южного Уэльса, лежащего в 4000 километрах от вулкана.

А звуки мощного извержения донеслись даже до Аляски.