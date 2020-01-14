Извержение вулкана Тааль в сопровождении молний: видео

12 января на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль, высота которого составляет всего 311 метров. Тааль выбросил столб пепла высотой около километра, после чего Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) объявил четвертый по пятибалльной шкале уровень опасности. Из близлежащих населенных пунктов в провинции Батангас были эвакуированы 80 тысяч человек.

Извержение сопровождалось десятками молний, запечатлеть которые удалось многим очевидцам. Это страшное и одновременно завораживающее зрелище, которое известно как грязная гроза или вулканическая молния.