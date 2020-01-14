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Природа

Извержение вулкана Тааль в сопровождении молний: видео

14 января 2020
Удар молнии во время извержения вулкана
Фото: Aliens UFOs/flickr.com
Выброс пепла и излияние магмы продолжается уже три дня.

12 января на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль, высота которого составляет всего 311 метров. Тааль выбросил столб пепла высотой около километра, после чего Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) объявил четвертый по пятибалльной шкале уровень опасности. Из близлежащих населенных пунктов в провинции Батангас были эвакуированы 80 тысяч человек.

Извержение сопровождалось десятками молний, запечатлеть которые удалось многим очевидцам. Это страшное и одновременно завораживающее зрелище, которое известно как грязная гроза или вулканическая молния.

О том, что извержение вулканов может сопровождаться молниями, известно уже около 2 000 лет. Еще в 79 году нашей эры Плиний Младший — древнеримский политик и адвокат — наблюдал подобное явление при извержении Везувия. На сегодняшний день есть записи более чем о двухста извержениях, которые сопровождались молниями.

К возникновению молний при извержениях приводят как процессы, идущие в облаках при обычных грозах, так и сейсмологические процессы. Электрические заряды могут возникать за счет пьезоэлектрических и трибоэлектрических эффетов при разломах и подвижках горных пластов, сопровождающих извержение. Также молнии образуются в результате столкновения больших электрических потенциалов, представляемых отрицательно заряженными падающими частицами золы и положительно заряженными сгущенными вулканическими газами в столбе пепла.

14 января Тааль все еще сохраняет активность. Столб пепла из его кратера достиг высоты в 2 километра, также были зафиксированы 500-метровые фонтаны лавы.