Извержение вулкана Тааль в сопровождении молний: видео

12 января на Филиппинах началось извержение вулкана Тааль, высота которого составляет всего 311 метров. Тааль выбросил столб пепла высотой около километра, после чего Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs) объявил четвертый по пятибалльной шкале уровень опасности. Из близлежащих населенных пунктов в провинции Батангас были эвакуированы 80 тысяч человек.
Извержение сопровождалось десятками молний, запечатлеть которые удалось многим очевидцам. Это страшное и одновременно завораживающее зрелище, которое известно как грязная гроза или вулканическая молния.
Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1o pic.twitter.com/u5bQ96tZ1e— ABC News (@ABC) January 13, 2020
О том, что извержение вулканов может сопровождаться молниями, известно уже около 2 000 лет. Еще в 79 году нашей эры Плиний Младший — древнеримский политик и адвокат — наблюдал подобное явление при извержении Везувия. На сегодняшний день есть записи более чем о двухста извержениях, которые сопровождались молниями.
К возникновению молний при извержениях приводят как процессы, идущие в облаках при обычных грозах, так и сейсмологические процессы. Электрические заряды могут возникать за счет пьезоэлектрических и трибоэлектрических эффетов при разломах и подвижках горных пластов, сопровождающих извержение. Также молнии образуются в результате столкновения больших электрических потенциалов, представляемых отрицательно заряженными падающими частицами золы и положительно заряженными сгущенными вулканическими газами в столбе пепла.
14 января Тааль все еще сохраняет активность. Столб пепла из его кратера достиг высоты в 2 километра, также были зафиксированы 500-метровые фонтаны лавы.