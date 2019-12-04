Как американец спасает бездомных кошек от зимних холодов: новая идея

Он не может взять к себе всех местных уличных кошек, поэтому вместе с женой принялся мастерить для них зимние домики. Для этого он использует пластиковые термосумки (термобоксы, или термоконтейнеры). Они призваны сохранять напитки и продукты холодными в жару, но также подходят и для целей, выбранных Филипом: температура внутри долго остается постоянной и не зависит от внешних факторов.



Для изготовления такого домика не обязательно покупать новый контейнер, хотя в США они стоят недорого. Можно найти бывший в употреблении термобокс со скидкой и, наконец, люди часто их просто выбрасывают. Затем потребуется сделать отверстие для входа, термоизоляцию, подстилку – Филип написал подробную инструкцию – и теплое убежище для бездомной кошки готово. В некоторые модели домиков может поместиться сразу три кошки – вместе теплее!