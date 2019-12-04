Как американец спасает бездомных кошек от зимних холодов: новая идея

С наступлением холодов у бездомных животных наступает особенно сложный период: теперь к поискам пищи добавляется необходимость найти укрытие, где можно уберечься от заморозков. Житель штата Юта Филип Рогич (Philip Rogich) решил помочь кошкам, оказавшимся на улице.
Он не может взять к себе всех местных уличных кошек, поэтому вместе с женой принялся мастерить для них зимние домики. Для этого он использует пластиковые термосумки (термобоксы, или термоконтейнеры). Они призваны сохранять напитки и продукты холодными в жару, но также подходят и для целей, выбранных Филипом: температура внутри долго остается постоянной и не зависит от внешних факторов.
Для изготовления такого домика не обязательно покупать новый контейнер, хотя в США они стоят недорого. Можно найти бывший в употреблении термобокс со скидкой и, наконец, люди часто их просто выбрасывают. Затем потребуется сделать отверстие для входа, термоизоляцию, подстилку – Филип написал подробную инструкцию – и теплое убежище для бездомной кошки готово. В некоторые модели домиков может поместиться сразу три кошки – вместе теплее!
Мужчина не скрывает, что идею увидел где-то в интернете, но он смог не только реализовать ее, но и привлечь к ней широкое внимание. Теперь его единомышленники или сами изготавливают домики, или жертвуют Филипу термобоксы.
Узнайте, как зимуют разные звери.