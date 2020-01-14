Австралийские пожары с борта МКС: фото

Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции, поделился в твиттере фотографиями бушующих в Австралии лесных пожаров.
«Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах», – написал Пармитано.
An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.— Luca Parmitano (@astro_luca) January 13, 2020
Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1
Australia fires: lives, hopes, dreams in ashes. pic.twitter.com/UeliRTEA4f— Luca Parmitano (@astro_luca) January 12, 2020
В настоящее время на борту МКС помимо Пармитано работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир.
Беспрецедентные по силе лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс.
Также в результате пожаров погибли не менее 28 человек, уничтожено около двух тысяч жилых домов и примерно тысяча хозяйственных построек. На тушении лесных пожаров задействованы около 70 самолетов, более 100 единиц наземной спецтехники и около трех тысяч пожарных.
Тем временем дым от австралийских пожаров достиг Чили и Аргентины.