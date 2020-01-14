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Природа

Австралийские пожары с борта МКС: фото

National Geographic Россия
14 января 2020
Австралийские пожары с борта МКС
Фото: Luca Parmitano/twitter.com
Итальянский астронавт Лука Пармитано ужаснулся масштабам бедствия.

Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции, поделился в твиттере фотографиями бушующих в Австралии лесных пожаров.

«Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах», – написал Пармитано.

В настоящее время на борту МКС помимо Пармитано работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир.

Беспрецедентные по силе лесные пожары в Австралии бушуют с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса. По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс.

Также в результате пожаров погибли не менее 28 человек, уничтожено около двух тысяч жилых домов и примерно тысяча хозяйственных построек. На тушении лесных пожаров задействованы около 70 самолетов, более 100 единиц наземной спецтехники и около трех тысяч пожарных.

Тем временем дым от австралийских пожаров достиг Чили и Аргентины. 