Как бегемоту чистят зубы: видео

По инициативе Всемирной федерации стоматологов 20 марта был назначен Днем здоровой полости рта. Привлечение внимания к проблемам в этой области необходимо: более 90% населения планеты страдает от заболеваний полости рта, которых можно было бы избежать благодаря своевременному лечению и гигиене.
В животном мире тоже возникают стоматологические проблемы (посмотрите на львицу с больным зубом). Для многих видов в роли стоматологов выступают другие представители фауны: например, бегемотам гигиену полости рта обеспечивают птицы и рыбы, своевременно вычищающие застрявшие остатки пищи.
Но в зоопарке «природных» стоматологов нет, поэтому на помощь зверям приходят ветеринары. Хотя бегемоты в основном едят траву, они обладают массивными зубами и клыками, помогающими им отбиваться от врагов. В австралийском парке Werribee Open Range специалисты ежедневно извлекают из их массивной пасти остатки пищи и промывают ее. Врачи также своевременно замечают источившиеся острые зубы, которые могут травмировать десну, и удаляют или подпиливают их. Для минимизации проблем все животные получают сбалансированную полезную пищу.
Представители зоопарка также добавляют, что гигиенические процедуры не представляют большого труда: бегемоты к ним привыкли и с радостью распахивают свою пасть, чтобы освежить ее.
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