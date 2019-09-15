Как бегемоту чистят зубы: видео

Но в зоопарке «природных» стоматологов нет, поэтому на помощь зверям приходят ветеринары. Хотя бегемоты в основном едят траву, они обладают массивными зубами и клыками, помогающими им отбиваться от врагов. В австралийском парке Werribee Open Range специалисты ежедневно извлекают из их массивной пасти остатки пищи и промывают ее. Врачи также своевременно замечают источившиеся острые зубы, которые могут травмировать десну, и удаляют или подпиливают их. Для минимизации проблем все животные получают сбалансированную полезную пищу.



Представители зоопарка также добавляют, что гигиенические процедуры не представляют большого труда: бегемоты к ним привыкли и с радостью распахивают свою пасть, чтобы освежить ее.