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Природа

Как бегемоту чистят зубы: видео

Анастасия Баринова
15 сентября 2019
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Фото: Zoos Victoria
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Фото: Zoos Victoria
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Фото: Zoos Victoria
Даже животным необходимо заботиться о зубах!

По инициативе Всемирной федерации стоматологов 20 марта был назначен Днем здоровой полости рта. Привлечение внимания к проблемам в этой области необходимо: более 90% населения планеты страдает от заболеваний полости рта, которых можно было бы избежать благодаря своевременному лечению и гигиене.

В животном мире тоже возникают стоматологические проблемы (посмотрите на львицу с больным зубом). Для многих видов в роли стоматологов выступают другие представители фауны: например, бегемотам гигиену полости рта обеспечивают птицы и рыбы, своевременно вычищающие застрявшие остатки пищи.

Но в зоопарке «природных» стоматологов нет, поэтому на помощь зверям приходят ветеринары. Хотя бегемоты в основном едят траву, они обладают массивными зубами и клыками, помогающими им отбиваться от врагов. В австралийском парке Werribee Open Range специалисты ежедневно извлекают из их массивной пасти остатки пищи и промывают ее. Врачи также своевременно замечают источившиеся острые зубы, которые могут травмировать десну, и удаляют или подпиливают их. Для минимизации проблем все животные получают сбалансированную полезную пищу.

Представители зоопарка также добавляют, что гигиенические процедуры не представляют большого труда: бегемоты к ним привыкли и с радостью распахивают свою пасть, чтобы освежить ее.

Узнайте, как чистят зубы белые медведи.

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