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National Geographic Россия №209, май 2021
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Фотоконкурс «Дикая природа России»
Природа

Как белые медведи лечат зубы: видео

Анастасия Баринова
16 мая 2021
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Фото: zoo.dk
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Фото: Copenhagen Zoo/YouTube
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Фото: zoo.dk
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Фото: zoo.dk
Смотрители в зоопарке Копенгагена обратили внимание на то, что белый медведь ест пищу, морщась от боли. Установив, что ему сложно жевать, люди пригласили к зверю стоматолога.

Белый медведь по кличке Норд прибыл в Копенгаген в апреле из России в рамках обмена между мировыми зоопарками. 11,5-летний Норд должен составить пару медведице по кличке Ноэль. Ранее он уже становился отцом три раза.

Норд хорошо перенес путешествие и начал осваиваться на новой территории, однако смотрители заметили, что медведь с трудом принимает пищу. Местные ветеринары обнаружили, что один из зубов Норда был сломан уже давно; корневой канал обнажился, и инфекция распространилась на соседний зуб.

На помощь был вызван «звериный стоматолог» из городской ветеринарной клиники. Норду ввели обезболивающее и удалили два больных зуба. Однако в процессе операции врачи заметили, что еще один зуб является проблемным. Его лечение отложено на следующий раз. В течение нескольких дней после стоматологической процедуры Норд будет принимать лекарства, а затем, как уверяют специалисты, его состояние заметно улучшится, поскольку он перестанет страдать от зубной боли.

Следующая операция будет проведена позже: состояние проблемного зуба не является критичным, а Норду надо отдохнуть и набраться сил после первого хирургического вмешательства.

Узнайте, как в зоопарках спасают исчезающие виды животных.

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