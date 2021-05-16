Как белые медведи лечат зубы: видео

Белый медведь по кличке Норд прибыл в Копенгаген в апреле из России в рамках обмена между мировыми зоопарками. 11,5-летний Норд должен составить пару медведице по кличке Ноэль. Ранее он уже становился отцом три раза.

Норд хорошо перенес путешествие и начал осваиваться на новой территории, однако смотрители заметили, что медведь с трудом принимает пищу. Местные ветеринары обнаружили, что один из зубов Норда был сломан уже давно; корневой канал обнажился, и инфекция распространилась на соседний зуб.