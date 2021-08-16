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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Природа

Как бьется сердце паука: видео с необычного ракурса

Анастасия Баринова
16 августа 2021
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Фото: Ben Kurek/Facebook
spider.jpg
Фото: Ben Kurek/Facebook
Вместо крови оно перекачивает гемолимфу.

Арахнолог-любитель, живущий в штате Виктория, поделился уникальными кадрами сердцебиения паука. Несмотря на то, что видео опубликовано в местной группе по идентификации австралийских пауков, никто из комментаторов не смог определить видовую принадлежность этого животного. 

Тело пауков делится на две части: головогрудь, состоящая из прочного материала — хитина, и брюшко. Оба отдела соединены так называемым «стебельком». Сердце расположено под поверхностью брюшка в средней части тела. Оно имеет до четырех отверстий, снабженных клапанами, через которые течет гемолимфа. У животных с замкнутой системой кровообращения эта жидкость выполняет те же функции, что кровь и лимфа.

В Австралии живет более 830 видов пауков, но далеко не все из их числа опасны для человека. Посмотрите, как стая пауков пришла в гости к австралийской семье.

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