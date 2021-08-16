Как бьется сердце паука: видео с необычного ракурса

Тело пауков делится на две части: головогрудь, состоящая из прочного материала — хитина, и брюшко. Оба отдела соединены так называемым «стебельком». Сердце расположено под поверхностью брюшка в средней части тела. Оно имеет до четырех отверстий, снабженных клапанами, через которые течет гемолимфа. У животных с замкнутой системой кровообращения эта жидкость выполняет те же функции, что кровь и лимфа.

В Австралии живет более 830 видов пауков, но далеко не все из их числа опасны для человека. Посмотрите, как стая пауков пришла в гости к австралийской семье.