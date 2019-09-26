Как бобры в магазин ходили: видео

Камеры наблюдения, установленные в супермаркете Cumberland Farms (город Фитчбург, штат Массачусетс), зафиксировали появление двух бобров. Перед грызунами гостеприимно распахнулись автоматические двери, и они один за другим зашли в магазин. После бобры уверенно проследовали вглубь, ничуть не смущаясь удивленной реакции сотрудников. Один почти сразу же покинул помещение, но далеко не ушел, а остался ждать товарища у входных дверей.
Сотрудники супермаркета, снимая оставшегося гостя на телефон, пытались осторожно выпроводить его: все-таки магазин – не самое лучшее место для диких животных. Не так давно другой магазин посетил олень, и некоторые посетители после этого потребовали вызвать санитарный контроль и убедиться в том, что помещение было полностью продезинфицировано.
К счастью, и второй массачусетский бобр не задержался в магазине надолго: растерянно побродив между полок, он присоединился к своему спутнику, ожидающему снаружи. По всей вероятности, пара вернулась к реке Nashua, протекающей в окрестностях города.
Познакомьтесь с бобрами-парашютистами.