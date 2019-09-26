Как бобры в магазин ходили: видео

Сотрудники супермаркета, снимая оставшегося гостя на телефон, пытались осторожно выпроводить его: все-таки магазин – не самое лучшее место для диких животных. Не так давно другой магазин посетил олень, и некоторые посетители после этого потребовали вызвать санитарный контроль и убедиться в том, что помещение было полностью продезинфицировано.



К счастью, и второй массачусетский бобр не задержался в магазине надолго: растерянно побродив между полок, он присоединился к своему спутнику, ожидающему снаружи. По всей вероятности, пара вернулась к реке Nashua, протекающей в окрестностях города.



Познакомьтесь с бобрами-парашютистами.