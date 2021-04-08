Как британские подростки помогают лягушкам размножаться

Харви Твитс (Harvey Tweats) и Том Уайтхерст (Tom Whitehurst), живущие в британском графстве Стаффордшир, основали компанию Celtic Reptile & Amphibian, чьей миссией является забота о европейских рептилиях и амфибиях. Во многих местах планеты площади водно-болотных угодий сокращаются, и это отражается на численности представителей фауны. Недавно молодые люди оказали неоценимую поддержку остромордой, или болотной лягушке (Rana arvalis). Этот вид амфибий достаточно распространен в континентальной Европе, но в дикой природе Великобритании его не видели с XIII века.
Эта небольшая лягушка в длину вырастает до 7 см и может весить до 300 г. Окраска – оливковая и коричневая, но общий тон меняется в зависимости от температуры, влажности и освещения: в частности, в солнечную погоду он заметно светлее. Наиболее интересной особенностью является тот факт, что в брачный период кожа самцов приобретает голубой оттенок. Это, в сочетании с призывными звуками, сигнализирует о готовности к спариванию.
Даже в дикой природе процесс воспроизводства сталкивается с проблемами: на сотни самцов приходится одна самка.
В искусственно созданных условиях появляются новые вызовы. Задумав вернуть болотных лягушек в Англию, Том и Харви поселили в своих террариумах несколько разнополых особей, но те не спешили размножаться. В отсутствие острой конкуренции самцы не восприняли весенний период как время для призыва самок. И тогда подростки решили действовать иначе: они создали звуковой фон, имитирующий брачные песни остромордой лягушки. На видео, рассказывающем обо всех шагах создания террариума, это показано на 11-й минуте.
Это помогло добиться нужного результата: самцы начали менять окраску на «брачную» голубую, и в итоге самки отложили сотни яиц.
Moor frog spawn... A lost UK species... Let's bring them back! pic.twitter.com/cujSHZJ2pE— Celtic Reptile & Amphibian (@CelticReptile) March 28, 2021
Британские биологи подтверждают: болотная лягушка «посинела» на острове впервые за 700 лет, и работа компании Celtic Reptile & Amphibian позволит вернуть эту амфибию в среду обитания, которая в прошлом была для нее естественной.
Послушайте брачные песни других лягушек.